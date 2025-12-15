VfB Stuttgart mit 4:0 Sieg gegen Werder – Leweling dominiert

Der VfB Stuttgart hat nach dem 0:5-Fiasko gegen den FC Bayern München eindrucksvoll zurückgeschlagen und sich mit einem 4:0-Sieg bei Werder Bremen zurückgemeldet. Jamie Leweling war der Star des Spiels, erzielte ein beeindruckendes Tor aus 32 Metern und bereitete zwei weitere Treffer vor. Die Schwaben beenden damit eine Durststrecke von drei sieglosen Spielen und rücken wieder näher an die Champions-League-Plätze.

Leweling dominiert das Spiel für Stuttgart

Jamie Leweling genoss seinen Auftritt in Bremen in vollen Zügen. Der Kunstschütze des VfB Stuttgart stellte mit seinem entscheidenden Distanzschuss nicht nur seine Schusstechnik unter Beweis, sondern wurde zudem als “Man of the Match” geehrt. Mit seinem Treffer zum 2:0 vor der Halbzeit stellte Leweling die Weichen für den deutlichen Sieg.

VfB nach starkem Start auf der Siegerstraße

Die Schwaben gingen in der 40. Minute durch Bilal El Khannouss in Führung. Dieser Kopfball war besonders wichtig, da Stuttgart in den vorangegangenen Ligaspielen häufig in Rückstand geraten war. Leweling folgte kurz darauf mit seinem Schuss aus der Distanz, der die Bremer Abwehr vor massive Probleme stellte.

Werder Bremen steckt in der Krise

Die Niederlage gegen Stuttgart verschärft die Sorgen der Bremer. Nach der Gelb-Roten Karte für Karim Coulibaly in der 58. Minute war es für die Gastgeber noch schwieriger, ins Spiel zurückzufinden. Die Mannschaft von Trainer Steffen hat nun seit vier Ligaspielen keinen Sieg errungen und muss sich dringend auf den Klassenerhalt konzentrieren.

Wichtiger Sieg für Stuttgart im Wettlauf um die Champions-League-Plätze

Nach der deftigen Niederlage gegen die Münchner zeigt sich der VfB Stuttgart kämpferisch und selbstbewusst. Der 4:0-Sieg in Bremen läutet eine neue Phase der Saison ein, in der die Schwaben wieder im Rennen um die Europapokalplätze sind. Spieler wie Deniz Undav und der eingewechselte Chris Führich sorgten für die weiteren Tore, die den klaren Erfolg sicherten.