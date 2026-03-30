VfB Stürmer & Matchwinner Deniz Undav kritisiert Pfiffe gegen Sané – Wie fair!

Matchwinner Deniz Undav richtete nach dem 2:1 (1:0) gegen Ghana eine klare Bitte an die Anhänger und kritisierte die Pfiffe gegen Leroy Sané. In der ARD-Analyse forderte der Torschütze nach seinem späten Siegtor Einheit zwischen Mannschaft und Publikum und sprach offen über die Rolle als Joker. Die Pfiffe bei der Einwechslung Sanés sorgten für deutliche Reaktionen — sowohl auf dem Rasen als auch in den TV-Kommentaren. Gleichzeitig bedankte sich der VfB-Profi für den Jubel seines heimischen Publikums nach dem Treffer in der 88. Minute.

Klare Botschaft des Matchwinners an die Fans

Der gefeierte Matchwinner Deniz Undav hatte nach den Pfiffen gegen Leroy Sané erst mal eine deutliche Botschaft für die deutschen Anhänger. „Ich hoffe und bitte jeden Fan, dass, wenn Leroy oder ein anderer Spieler reinkommt, dass man da nicht buht“, sagte der Angreifer nach dem 2:1 (1:0) gegen Ghana in der ARD: „Egal, was ein Spieler macht oder wie er ist, man sollte hinter der Mannschaft stehen. Es ist wichtig, dass wir als Mannschaft mit den Fans eine Einheit werden.“ Dabei betonte Undav die Bedeutung von Zusammenhalt zwischen Team und Zuschauern als Bestandteil eines gelungenen Spielverlaufs.

Pfiffe bei Einwechslung von Leroy Sané

Sané war bei seiner Einwechslung in der 78. Minute vom Publikum mit deutlichen Pfiffen bedacht worden, auch Buhrufe waren zu hören. Die Reaktion des Publikums sorgte sofort für Diskussionen im Sendebild: Dies mache „keinen Sinn“, monierte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Undav selbst nahm die Vorfälle zum Anlass, auf die Verantwortung der Fans hinzuweisen: „Ich hoffe, dass es beim nächsten Spiel und vor allem beim Turnier nicht mehr so sein wird“, betonte Undav.

Reaktionen und die Bedeutung für die Mannschaft

Er finde dies „schade, denn wir sind eine Mannschaft. Ich hoffe, dass die Fans Leroy beim nächsten Mal auch supporten.“ Mit diesen Worten forderte Undav respektvollen Support unabhängig von Einzelentscheidungen des Trainers oder individuellem Verhalten von Spielern. Die Diskussion um das Verhalten der Zuschauer zeigte, wie schnell Einwechslungen und ihre Bewertung die Stimmung in Stadion und Medien beeinflussen können.

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Jubel für den VfB-Profi vor Einwechslung und nach dem Siegtor

Der Profi des VfB Stuttgart selbst war vom heimischen Publikum bereits vor seiner Einwechslung gefeiert worden, was seine Beziehung zu den Anhängern unterstrich. Nach seinem Siegtor in der 88. Minute sowie nach Abpfiff gab es erneut lautstarke Sprechchöre. „Ich fand es schön von den Fans, wie sie mich bejubelt haben. Danke dafür!“, sagte Undav und zeigte sich sichtlich bewegt vom Rückhalt des Publikums.

Jokerrolle des 29-Jährigen und Perspektive

Der 29-Jährige kennt seine derzeitige Jokerrolle und ordnete seine Situation ehrlich ein: Er habe die Rolle als Einwechselspieler verinnerlicht, weiß aber um die Chance, die Tore bieten. „Aber durch Tore und auch wichtige Tore kann sich die Rolle vielleicht verändern.“