VfB Stürmer heute in der DFB Aufstellung? Wenn nicht jetzt, wann dann?

VfB Stürmer Deniz Undav (29) ist aktuell der beste deutsche Stürmer und ganz oben in Europas Torschützenliste. In der laufenden Saison traf er für den VfB Stuttgart bereits 23 Mal und bereitete 13 weitere Treffer vor. Beim WM-Test gegen Ghana in seinem Stuttgarter „Wohnzimmer“ hätte er eigentlich von Beginn an stürmen sollen – doch die Frage bleibt: VfB Stürmer heute in der DFB Aufstellung? Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) pokert mit einem Startelf-Einsatz, die Tendenz wirkt unwahrscheinlich. Erwartet wird stattdessen ein Joker-Einsatz; Nagelsmann sicherte Undav zumindest Einsatzminuten zu.

Undavs herausragende Saison und das Testspiel gegen Ghana

Er ist aktuell der beste deutsche Stürmer: Deniz Undav (29) erzielte in der laufenden Saison für den VfB Stuttgart schon 23 Tore und bereitete zudem 13 weitere Treffer vor. Heute in seinem Stuttgarter „Wohnzimmer“ sollte beim WM-Test gegen Ghana eigentlich der Beste stürmen. Die Zahlen untermauern seine Formstärke und schaffen Erwartungsdruck gegenüber der DFB-Startelf.

Nagelsmann pokert mit der Startelf-Entscheidung

Doch Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) pokert mit einem Startelf-Einsatz von Undav. Tendenz: Unwahrscheinlich. Der Bundestrainer sagte auf BILD-Nachfrage zu Undav:

„Wir haben natürlich mit jedem Spieler ein Rollengespräch geführt, und jeder Spieler weiß exakt, woran er ist, ob der WM-Platz gerade sicher ist oder nicht so sicher ist. Und wenn der WM-Platz gerade sicher ist, wie seine Rolle im WM-Kader aussieht.“

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Aktuelle Statistiken von Undav in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 23 19 4 1736′ 4 18 (0) 5 7.3 Europa League 2025/2026 10 9 1 767′ 2 3 (0) 6 7.0 DFB Pokal 2025/2026 4 4 333′ 1 2 (0) 2 6.8 Gesamt: 37 32 5 2836′ 7 0 0 23 (0) 13 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 37 - Per Game In Startaufstellung 32 0.9 Per Game Minuten 2836 76.6 Per Game Tore 23 0.6 Per Game Assists 13 0.4 Per Game

Joker-Rolle statt Startelf – die Aussage des Bundestrainers

Deshalb wird Undav wohl nur als Joker kommen. Nagelsmann brachte das Abwägen zwischen Rollenstabilität und Testspiel-Einsatz auf den Punkt und erläuterte strategisch seine Entscheidungsgrundlage:

„Wenn ich alles umwerfe und dem Spieler sage, deine Rolle sieht so aus – und in den beiden Testspielen mache ich dann alles anders. Dann wäre die logische Konsequenz gewesen, mir die Rollengespräche einfach zu sparen.“

Problematisch für Außenstehende bleibt, dass nur das Trainerteam und der Spieler selbst den genauen Inhalt dieser „Rollengespräche“ kennen.

Trotz der Wahrscheinlichkeit eines Joker-Einsatzes sicherte Nagelsmann Undav zumindest Spielzeit zu. In seinen Worten:

„Geplant ist, dass er seine Einsatzminuten bekommt.“

Gleichzeitig ist die Taktik, Un-dav als Joker zu bringen, auch eine Frage der Belastungssteuerung und des abgestimmten Rollenverständnisses im Vorfeld der WM.

Wer soll im Sturm und Mittelfeld starten? Havertz und Woltemade

Bedeutet dies, dass andere Akteure die Startrolle im Angriff übernehmen? Kai Havertz (26), der in Basel begann, gilt bei Nagelsmann grundsätzlich als Startspieler gesetzt. Die Rolle des Sturm-Vertreters soll bei der WM Nick Woltemade (24) einnehmen. Nach BILD-Informationen soll aus Gründen der „Belastungssteuerung“ jetzt Woltemade seine Startelf-Chance bekommen.

Diese Entscheidung spiegelt Nagelsmanns Plan, Spielminuten gezielt zu verteilen und Schlüsselspieler für das Turnier zu schonen oder taktisch zu platzieren.

Weitere Rollenspiele in der heutigen Aufstellung: Brown und Nübel

Welche Rollenspiele sehen wir heute noch? Nathaniel Brown (22) wird wohl von Anfang an für David Raum (27) starten. Brown gilt als der Linksverteidiger-„Backup“ und erhält damit eine Chance, sich in der Startelf zu präsentieren.

Nübel, der Torwart-Vertreter, steht für Oliver Baumann (35) im Tor – wenigstens ein Stuttgarter in der Elf für Stuttgart. Diese Wahl sorgt dafür, dass zumindest ein Spieler aus dem VfB-Kader in der Anfangsformation berücksichtigt wird.

Wie viele Tore muss Un-dav noch schießen, um in die Startelf zu kommen?

Liveticker heute Deutschland gegen Ghana

18:00 Uhr Auch gegen Ghana elf Wechsel möglich Wie schon beim torreichen 4:3-Test gegen die Schweiz in Basel kann Bundestrainer Julian Nagelsmann auch heute in Stuttgart aus dem Vollen schöpfen: Bis zu elf Auswechslungen sind im Duell gegen Ghana gestattet. Grundlage hierfür ist eine neue IFAB-Regelung, die das Standard-Limit für Testspiele von sechs auf acht Spieler angehoben hat – bei beidseitigem Einverständnis sind sogar elf Wechsel erlaubt. Um den Spielfluss trotz der hohen Wechselanzahl zu schützen, greift die bewährte Fenster-Regelung: Gewechselt werden darf nur in drei Unterbrechungen sowie in der Halbzeitpause. Elf Einzelwechsel sind somit untersagt, um taktisches Zeitspiel zu unterbinden. Gegen die Schweiz hielt sich Nagelsmann übrigens noch zurück und nutzte lediglich vier seiner Optionen.

16:00 Uhr Deutschland spielt heute wieder in den blauen DFB Away Trikots Die deutsche Nationalmannschaft hält an ihrem neuen Glücksbringer fest: Wenn die DFB-Elf am Montagabend in der ausverkauften Stuttgarter Arena aufläuft, erstrahlt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann erneut im neuen blauen Auswärtstrikot von Ausrüster adidas. Bereits am Freitag feierte das WM-Jersey beim spektakulären 4:3-Sieg gegen die Schweiz eine rundum erfolgreiche Premiere. Nun soll der frische Look auch im Duell gegen den viermaligen Afrikameister und WM-Teilnehmer Ghana für den nächsten Heimsieg sorgen. 15:30 Uhr Wie wird Ghana auftreten? Nach der 1:5 Pleite gegen ein starkes

Nach der 1:5 Pleite gegen ein starkes Österreich , will Ghana heute zeigen, was es kann. Das könnte gefährlich werden für Deutschland . Wir sind gespannt!