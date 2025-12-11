VfB Stürmer Deniz Undav im Höhenflug – WM 2026 Traum lebt, Update

Mit beeindruckenden Leistungen im VfB-Trikot bringt sich Deniz Undav selbstbewusst für die deutsche Nationalmannschaft ins Gespräch. Der 29-Jährige will zur Weltmeisterschaft – und seine Argumente werden immer überzeugender. Jonathan Burkardt erzielte noch mehr Tore und bleibt neben Nick Woltemade sein stärkster Konkurrent auf der Stürmerposition.

Rekordform beim VfB Stuttgart

Deniz Undav ist derzeit einer der formstärksten Spieler der Bundesliga. Im November war er mit sieben Toren und zwei Vorlagen der Topscorer der fünf großen europäischen Ligen. Noch dazu traf er in sechs Ligaspielen hintereinander – ein Lauf, der ihm den Vereinsrekord von VfB-Ikone Jürgen Klinsmann einbrachte. Diese Zahlen sprechen eine klare Sprache und verdeutlichen, warum der Angreifer auf die große Bühne will: „Mein Ziel ist natürlich, mich zu empfehlen und bei der WM dabei zu sein.“

WM-Chancen: Selbstbewusst trotz starker Konkurrenz

Trotz des Überangebots an offensiver Qualität im DFB-Team zeigt sich Undav kämpferisch. „Ich brauche mich nicht zu verstecken“, sagt er, und ergänzt: „Der Bundestrainer weiß, was er an mir hat – auf und außerhalb des Platzes.“ Seine Rolle sieht er dabei nicht nur im Abschluss, sondern auch im Gesamtpaket, das er als erfahrener Spieler mitbringt. Besonders wichtig sei ihm, den Bundestrainer „vor eine schwierige Entscheidung“ zu stellen – mit konstant starken Leistungen.

Letzter DFB-Einsatz: Nations League gegen Frankreich

Zuletzt stand Undav im Juni beim Final Four der Nations League im DFB-Kader. Beim 0:2 gegen Frankreich kam er zum Einsatz, konnte sich jedoch nicht nachhaltig empfehlen. Umso motivierter zeigt er sich jetzt: „Ich muss weitermachen. Das wird schwer, weil die Konkurrenz riesig ist und sehr viel Qualität hat.“ Doch genau in dieser Herausforderung sieht Undav auch seine Chance – als Außenseiter mit Topform im Rücken.