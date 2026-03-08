VfB News & WM 2026 – Stürmer Deniz Undav schießt sich ins WM-Schaufenster

Deniz Undav hat beim 2:2 (0:1) beim FSV Mainz 05 mit einem Tor und einer Vorlage seine WM-Ambitionen für 2026 eindrucksvoll unterstrichen. Der Stuttgarter Stürmer rückte damit erneut ins Blickfeld von Bundestrainer Julian Nagelsmann und lieferte auf dem Platz die Antworten, die er in Interviews gefordert hatte. In Mainz agierte Undav als Zehner hinter Ermedin Demirovic, suchte häufig den Weg in die Tiefe und bereitete zunächst den Ausgleich vor, bevor er 60 Sekunden später selbst zur Führung einschob. Die Vorstellung stärkt sowohl seine Position beim VfB als auch seine Chancen auf eine Nominierung für die Länderspiele im März. In der Europa Torschützenliste steht er auf Platz 7!

Undav im Fokus: Tor und Vorlage in Mainz

Beim ereignisreichen 2:2 in Mainz stellte Deniz Undav erneut seine Vielseitigkeit unter Beweis. Er bereitete in der 76. Minute den Ausgleich durch Ermedin Demirovic vor und zog eine Minute später aus dem Mittelfeld in die Spitze, lief allein aufs Tor und vollendete mit kühlem Abschluss zur zwischenzeitlichen Führung. Schon in der ersten Halbzeit fiel er durch hohes Engagement auf und gehörte von Beginn an zu den prägenden Spielern im Spielverlauf.

Spielverlauf und entscheidende Szenen

Der FSV Mainz 05 ging durch Jae-sung Lee in der 39. Minute in Führung, bevor Undav das Spiel binnen Minuten drehte. Mainz kam spät zurück: Danny da Costa traf in der Nachspielzeit (90.+1) zum 2:2, sodass der VfB trotz guter Phasen keinen Dreier mitnahm. Ballbesitz und Großchancen wechselten; Undav sorgte mit seinem Tiefenlauf und dem Tor für entscheidende Impulse im offensiven Spiel des VfB.

WM-Ambitionen: Direkte Ansage an Nagelsmann

Unter der Woche hatte Undav deutlich gemacht, dass er die Nominierung für die WM 2026 anstrebt und sich dafür nicht ständig rechtfertigen wolle. Er sagte: „Es sei ’schade‘, dass er sich ‚immer rechtfertigen‘ müsse. Er bringe ja gute Leistungen: ‚Ich habe die meisten Tore, ich bin zweiter Platz international, was Scorer angeht. Wenn es nach mir geht, bin ich dabei.'“ Dieses Selbstbewusstsein untermauerte er mit seiner Leistung in Mainz und sendet ein klares Signal an Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Trainerstimme und Sportvorstand reagieren

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß lobte Undav nach dem Spiel bei Sky: „Deniz macht das, was er seit Wochen macht: Tore und Vorlagen.“ Hoeneß betonte außerdem, dass der „komplette Stürmer“ Undav flexibel einsetzbar sei und sowohl als Neuner, hängende Spitze oder Zehner Qualität bringe. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ergänzte: „Er ist derzeit der Stürmer mit der besten Statistik. Er wäre eine gute Wahl und meine Wahl wäre klar.“ Diese Stimmen verstärken die Wahrnehmung, dass Undav sich mit konstanten Leistungen ins WM-Schaufenster schießt.