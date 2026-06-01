VfB News: „Volltreffer“ Undav verlängert in Stuttgart – Vertrag bis 2029 und Top-Gehalt

Deniz Undav bleibt dem VfB Stuttgart langfristig erhalten. Nach zähem Poker hat der Nationalstürmer seinen Vertrag vorzeitig um mindestens zwei Jahre verlängert und soll die Schwaben nun bis zum 30. Juni 2029 begleiten, inklusive Option auf eine weitere Saison.

Vertrag bis 2029 und Top-Gehalt

Der bisherige Kontrakt des 29 Jahre alten Angreifers wäre 2027 ausgelaufen, nun bindet ihn der VfB deutlich länger an sich. Undav, der bislang bereits zu den Großverdienern im Kader zählte und rund 4,5 Millionen Euro pro Jahr bezog, soll künftig etwa sechs Millionen Euro Jahresgehalt erhalten. Zusätzlich soll der Stürmer für seine Unterschrift drei Millionen Euro kassiert haben. Eine Ausstiegsklausel enthält der Deal laut kicker nicht.

Undav als Schlüsselspieler beim VfB

Der Stürmer selbst zeigte sich hochzufrieden und erklärte: „Ich bin sehr glücklich. Das bedeutet mir extrem viel. Der Verein und die Stadt sind in den letzten drei Jahren so etwas wie eine zweite Heimat für mich geworden“. VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle hob die Bedeutung des Angreifers für den Klub hervor. Undav sei „ein wesentlicher Faktor für die sportliche Erfolgsgeschichte des VfB in den vergangenen drei Jahren. Er nimmt auf und neben dem Platz eine zentrale Rolle bei uns ein“, sagte Wehrle.

Auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth fand klare Worte und bezeichnete den Angreifer als „absoluter Volltreffer im besten Wortsinne. Die Erwartungen, die wir damals mit dem Leih-Transfer verknüpft haben, wurden bei Weitem übertroffen.“ Zugleich stellte er klar, dass für Undav auch in Zukunft „eine wesentliche Rolle vorgesehen“ sei.

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Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte

Undav war 2023 zunächst per Leihe von Brighton nach Stuttgart gewechselt und wurde 2024 für 30 Millionen Euro fest verpflichtet. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison erzielte er 19 Tore und war damit hinter Harry Kane vom FC Bayern der zweibeste Torschütze der Liga. Mit dem VfB gewann er 2025 zudem den DFB-Pokal.

Auch im Nationaltrikot machte der Angreifer zuletzt auf sich aufmerksam. Beim 4:0-Test des DFB-Teams gegen Finnland am Sonntag traf Undav zweimal.

Gleichzeitig arbeitet der VfB offenbar bereits an der nächsten Vertragsverlängerung. Laut kicker soll auch die Ausweitung des bis 2027 laufenden Arbeitspapiers von Fabian Wohlgemuth weit fortgeschritten sein. Sein Kontrakt könnte bis 2029 verlängert werden, der Abschluss soll aus AG-rechtlichen Gründen erst im Juli bekanntgegeben werden.