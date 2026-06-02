VfB News: Türkischer WM 2026 Kader ohne VfB-Kapitän Karazor

Atakan Karazor steht nicht im endgültigen WM-Kader der Türkei. Der Kapitän des VfB Stuttgart wurde einen Tag nach dem 4:0-Testspielsieg gegen Nordmazedonien aus dem vorläufigen Aufgebot gestrichen, obwohl er wegen Leistenproblemen schon das DFB-Pokalfinale verpasst hatte.

Neun Streichungen nach dem Nordmazedonien-Erfolg

Karazor gehört zu neun Spielern, die Nationaltrainer Vincenco Montella aus dem WM-Kader für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko entfernt hat. Das Turnier beginnt am 11. Juni und endet am 19. Juli. Die Entscheidung fiel also unmittelbar nach dem gelungenen Härtetest gegen Nordmazedonien, in dem sich die Türkei mit 4:0 durchgesetzt hatte.

Unter den verbliebenen Bundesliga-Profis finden sich dagegen Can Uzun von Eintracht Frankfurt, Ozan Kabak von der TSG Hoffenheim und Salih Özcan von Borussia Dortmund. Vor allem für Uzun hat die Nominierung Gewicht, nachdem er sich vor der EM 2024 in Deutschland gegen den DFB und für den türkischen Verband entschieden hatte, dann aber zur großen Enttäuschung nicht für die Endrunde berücksichtigt worden war.

Bekannte Namen und letzte Probe in Florida

Die prominentesten Namen im türkischen Aufgebot sind Arda Güler von Real Madrid, Kenan Yildiz von Juventus Turin und Kapitän Hakan Calhanoglu von Inter Mailand. Montella veröffentlichte den Kader am Dienstag in den Sozialen Netzwerken. Der Rest des Aufgebots besteht größtenteils aus Spielern der Istanbuler Klubs Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas.

Nach dem Sieg über Nordmazedonien steht für die Türkei am kommenden Sonntag in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida noch die letzte WM-Generalprobe gegen Venezuela an. In der Vorrunde trifft der Auftaktgegner auf Australien, außerdem warten Paraguay und Co-Gastgeber USA.