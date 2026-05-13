VfB News: Tauziehen um Deniz Undav beginnt! Bleibt er oder geht er?

Beim VfB Stuttgart hat das Tauziehen um Deniz Undav begonnen. Der Pokalsieger will den bis 2027 laufenden Vertrag des 29 Jahre alten Angreifers zeitnah verlängern, doch bei Gehalt und Laufzeit liegen beide Seiten noch auseinander. Nach BILD-Informationen legte der Klub Ende der vergangenen Woche bereits ein erstes schriftliches Angebot vor. Laut Transfermarkt.de beträgt sein Marktwert nur 22 Mio Eur.

Erste Offerte, aber noch keine Einigung

Zwischen Spielerseite und Verein laufen die Gespräche schon seit Längerem, die ersten Runden verliefen allerdings zäh. Vor allem die Vertreter des Stürmers machten Druck und drängten auf ein erstes Angebot. Eine Unterschrift ist derzeit dennoch noch nicht in Sicht.

In den beiden entscheidenden Punkten gibt es weiter keine Einigkeit. Undav zählt mit einem Jahresgehalt von etwas mehr als 4,5 Millionen Euro bereits jetzt zu den absoluten Topverdienern beim VfB und möchte dieses Niveau auch bei einer Verlängerung halten. Die Spielerseite fordert rund sechs Millionen Euro, während Stuttgart zuletzt wohl deutlich darunter blieb.

Laufzeit und Ausstiegsklausel als Knackpunkte

Auch bei der Vertragsdauer klafft noch eine Lücke. Der VfB soll dem treffsichersten deutschen Ligatorschützen mit 19 Treffern in der Bundesliga lediglich eine Verlängerung um ein Jahr angeboten haben. Undav hingegen strebt einen Vertrag bis mindestens 2029 an.

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Erleichternd für die Verhandlungen dürfte sein, dass die Undav-Seite keine Ausstiegsklausel in den neuen Vertrag aufnehmen will. Beide Parteien geben sich zudem optimistisch, dass eine Einigung am Ende gelingt. Dass bereits ein erstes Angebot auf dem Tisch liegt, wertete die Spielerseite als wichtiges und positives Signal.

Neues Angebot vor dem Pokalfinale möglich

Zuletzt hatte VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle, 51, im BILD-Interview erklärt, dass die Gespräche „nach der Saison intensiviert werden“. Tatsächlich läuft der Austausch nun schon früher auf Hochtouren. Ein überarbeitetes Angebot vor dem Pokalfinale am 23. Mai erscheint möglich.

Spätestens dann weiß der VfB auch, ob er in der kommenden Saison erneut in der Europa League oder sogar in der Champions League antritt. Ein Sprung in die Königsklasse würde dem Klub finanziell zusätzliche Spielräume verschaffen und eine Gehaltserhöhung für Undav leichter machbar machen.