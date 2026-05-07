VfB News: Sebastian Hoeneß vor „Crunchtime“ – „Limits sollten nicht mehr gelten“

Vor dem direkten Duell um die Champions-League-Plätze hat Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart den Druck auf den Punkt gebracht. Gegen den punktgleichen Rivalen Bayer Leverkusen am Samstag um 15.30 Uhr bei Sky gehe es um enorm viel, sagte der Coach, der nach dem zähen 3:3 in Hoffenheim seine Mannschaft noch einmal scharf auf das Gipfeltreffen einschwor.

Hoeneß fordert Einsatz über die eigenen Grenzen hinaus

Hoeneß muss dabei auf Kapitän Atakan Karazor verzichten, der gesperrt fehlt. Nach dem Warnschuss in Hoffenheim appellierte der 42-Jährige vor allem an die Haltung seiner Profis. „Es wird ganz wichtig sein, was du bereit bist zu geben – möglicherweise auch über die Limits hinaus, die du dir bisher gesteckt hast. Diese Limits sollten in dem Spiel nicht mehr gelten. Das ist entscheidend“, betonte der VfB-Coach am Donnerstag.

Die Ausgangslage ist dabei völlig offen. Leverkusen liegt auf Rang vier, Stuttgart als Fünfter und der Sechstplatzierte Hoffenheim haben jeweils 58 Punkte auf dem Konto, zwei Spieltage vor Schluss bleibt der Kampf um die Königsklasse eng. Hoeneß rechnet deshalb „einfach mal“ damit, dass 64 Punkte nötig sein werden. „Es bleibt eng bis zum Schluss“, sagte er, stellte aber zugleich klar: „Aber für uns geht es jetzt erst einmal darum, ein richtig gutes Spiel zu liefern. Wir sind in der Crunchtime, die Antennen sind oben.“

Die Tabelle der Bundesliga

Duell der Torjäger rückt in den Fokus

Nach dem späten Ausgleich in Hoffenheim sei zwar noch ein Warnsignal nötig gewesen, dennoch seien nun „Spannung und Energie spürbar“, so Hoeneß. Auch sportlich verspricht die Partie besondere Brisanz, denn im Mittelpunkt steht am Samstag das Aufeinandertreffen der beiden besten Liga-Torjäger hinter Bayerns Harry Kane: Deniz Undav und Patrik Schick.

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Hoeneß traut beiden Angreifern eine Schlüsselrolle zu. „Es liegt in der Natur der Sache, dass zwei Top-Stürmer der Liga gerade in so einem Spiel dann auch eine wichtige Rolle einnehmen können“, erklärte er. Vor allem Undav sei für solche Momente gemacht. Der Torjäger sei „jemand, der diese Spiele liebt, der in diesen Spielen in der Lage ist, genau im richtigen Moment am richtigen Platz zu sein. Und das hoffen wir natürlich auch.“