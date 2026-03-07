VfB News: Fußball heute Bundesliga Ergebnis – Stuttgart lässt Punkte liegen

Fußball heute Bundesliga Ergebnis: VfB Stuttgart hat im direkten Duell wertvolle Punkte liegen lassen und nur 2:2 beim FSV Mainz 05 gespielt. Die Schwaben gingen durch Ermedin Demirovic und Deniz Undav zwischenzeitlich in Führung, mussten aber durch Danny da Costa in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. Stuttgart verteidigt zwar Platz vier, gewinnt aber kein Selbstvertrauen für die bevorstehenden Aufgaben. Das Remis wirft Fragen zum Spielverlauf, Ballbesitz und der Chancenverwertung des VfB auf.

Stuttgart lässt Punkte liegen

Der VfB kam in Mainz nicht über ein 2:2 hinaus und verschenkte damit wichtige Zähler im Kampf um die Champions-League-Ränge. Nach dem Führungstreffer von Jae-sung Lee (39.) drehte Stuttgart die Partie durch Ermedin Demirovic (76.) und Deniz Undav (77.) innerhalb von einer Minute, verlor den Vorsprung jedoch durch Danny da Costa in der 90.+1. Durch das Remis verteidigt Stuttgart zwar Rang vier, bleibt aber im Hinblick auf die Tabellenkonstellation unter Druck.

Spielverlauf und Tore

Stuttgart begann druckvoll, dominierte zunächst Ballbesitz und erspielte sich die ersten Abschlüsse — unter anderem eine Möglichkeit von Maximilian Mittelstädt (4.) und ein verpasstes Zuspiel zu Undav nach Flanke von Jamie Leweling (9.). Mainz antwortete mit schnellen Umschaltaktionen. Paul Nebel scheiterte frei vor dem Tor, Luca Jaquez rettete in höchster Not (19.). Die Führung für Mainz fiel kurz vor der Pause: Jae-sung Lee köpfte nach einer Standardsituation zum 1:0 ein (39.).

Im zweiten Durchgang erhöhte Stuttgart weiter den Druck und fand seine Chancen: Ermedin Demirovic traf aus der Strafraumkante zum Ausgleich (76.), Deniz Undav schob nur eine Minute später zur zwischenzeitlichen Führung ein (77.). Trotz der Überlegenheit kassierte der VfB in der Nachspielzeit den Ausgleich durch Danny da Costa (90.+1), sodass es beim 2:2 blieb.

Chancen, Ballbesitz und individuelle Szenen

Der VfB kontrollierte weite Phasen das Spiel und verzeichnete den höheren Anteil an Ballbesitz, ließ dabei jedoch mehrere Großchancen ungenutzt. Phillip Tietz scheiterte per Kopf an Alexander Nübel, der mit der Hüfte klären konnte (30.), und Paul Nebel traf später das Aluminium mit einem Pfostenschuss (66.). Sheraldo Becker vergab am Ende eines Gegenangriffs eine weitere gute Möglichkeit für Mainz (55.). Gleichzeitig blieb Mainz durch schnelles Umschaltspiel immer wieder gefährlich.

Trainer Sebastian Hoeneß hatte vor der Partie auf die zuletzt positiven Ergebnisse gegen Mainz verwiesen, warnte aber zugleich vor der gestiegenen Energie der 05er unter Trainer Urs Fischer. Die personelle Situation bei Mainz zeigte sich unter anderem durch das Fehlen von Nadiem Amiri, was das Spiel der Gastgeber dennoch nicht lähmte.

Auswirkungen auf Tabelle und Ausblick

Das Remis sichert Stuttgart vorerst Platz vier, stellt den Klub aber vor Fragen zur Effizienz in der Chancenverwertung und zur Stabilität in entscheidenden Spielphasen wie der Nachspielzeit. Mainz sammelt im Tabellenkeller einen wichtigen Punkt und zeigt sich in den Duellen gegen direkte Konkurrenten charakterstark. Für den VfB bleibt die Aufgabe, aus Ballbesitz und Feldüberlegenheit mehr Zählbares zu machen, wenn die Mannschaft in den kommenden Wochen die Europa-League- und Ligapflichten kombiniert.