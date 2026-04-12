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VfB News: 4:0 Sieg gegen den HSV! Platz 3 & Champions League im Blick

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Der VfB Stuttgart hat im Rennen um die Champions-League-Plätze ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Nach dem Rückschlag gegen Borussia Dortmund bezwang die Mannschaft von Sebastian Hoeneß den Aufsteiger Hamburger SV vor 60.000 Zuschauern verdient mit 4:0 (2:0), rückte auf Rang drei vor und vergrößerte den Abstand zum Fünften Bayer Leverkusen auf vier Punkte.

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Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart jubelt nach seinem Treffer zum 3:0 im Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV in der MHP Arena in Stuttgart am 12. April 2026. Christian Kaspar-Bartke / Getty Images Europe via Getty Images
Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart jubelt nach seinem Treffer zum 3:0 im Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV in der MHP Arena in Stuttgart am 12. April 2026. Christian Kaspar-Bartke / Getty Images Europe via Getty Images

Stuttgart dominiert von Beginn an

Hoeneß setzte nach dem bitteren 0:2 gegen den BVB konsequent auf Offensivkraft und brachte mit Jamie Leweling und Ermedin Demirovic zwei weitere Angreifer in die Startelf. Gemeinsam mit Deniz Undav und Chris Führich sorgten sie früh für Druck, während beim HSV die angeschlagenen Luka Vuskovic und Albert Sambi Lokonga sowie der gesperrte Miro Muheim fehlten.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 29
| MHPArena | 12.4.2026-17:30
VfB Stuttgart
N S N S N
4 : 0
3.64
xG
0.61
Endergebnis
Hamburger SV
N S U N U
Angelo Stiller
21'
Chris Führich
32'
Maximilian Mittelstädt
56'
B. El Khannouss
86'
| Halbzeit: 2-0
Tore
Tor
Angelo Stiller (Assist: Jamie Leweling)
21'
Tor
Chris Führich (Assist: Ermedin Demirović)
32'
Tor
Maximilian Mittelstädt (Assist: Chris Führich)
56'
Tor
B. El Khannouss (Assist: Tiago Tomás)
86'

Die Schwaben starteten entsprechend schwungvoll. Undav, mit 18 Toren treffsicherster deutscher Angreifer der Liga, hatte bereits in der 10. Minute die erste Gelegenheit, traf den Ball aber nicht sauber. Als der HSV die Partie etwas offener gestaltete, schlug der VfB eiskalt zu: Ein feiner Angriff über Undav und Leweling endete bei Angelo Stiller, der überlegt zum 1:0 vollstreckte (22.).

Hamburg blieb zunächst noch in Reichweite. Ransford Königsdörffer traf nur das Außennetz, ehe ein leichtfertiger Ballverlust von Albert Grönbaek den nächsten Stuttgarter Treffer einleitete. Undav legte per Hacke auf, Demirovic brachte Führich in Position, und der Nationalspieler ließ Daniel Heuer Fernandez keine Chance – 2:0 (32.).

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#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Bayern München
FC Bayern München
S U S S S
>
29
24
4
1
105
27
78
76
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
S S S S N
>
29
19
7
3
60
29
31
64
3
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
U S S N S
>
29
17
5
7
60
38
22
56
4
RB Leipzig
RB Leipzig
S N S S S
>
29
17
5
7
56
36
20
56
5
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
U U U S S
>
29
15
7
7
59
39
20
52

El Khannouss setzt den Schlusspunkt

Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte Stuttgart das Geschehen klar. Demirovic verpasste kurz nach Wiederbeginn eine große Chance, später scheiterten auch Maximilian Mittelstädt und Führich an Heuer Fernandez. Dennoch blieb der VfB am Drücker: Mittelstädt erhöhte mit einem abgefälschten Distanzschuss auf 3:0 (56.).

Die Partie war damit praktisch entschieden, auch wenn Stuttgart weiter auf das nächste Tor drängte. Demirovic, erneut Führich und Undav ließen weitere gute Möglichkeiten liegen. Den Endstand besorgte schließlich Joker Bilal El Khannouss, der in der 86. Minute zum 4:0 traf. Noch höher hätte der Sieg ausfallen können, doch Deniz Undav setzte einen Foulelfmeter nach Videobeweis in der 82. Minute über das Tor.

Wichtiger Sieg vor dem Bayern-Spiel

„Es war ein sehr gutes Spiel und ein sehr wichtiger Sieg. Im Saisonendspurt werden noch viele enge Spiele auf uns zukommen. Und da wird natürlich die Chancenverwertung noch ein Tick wichtiger sein als heute“, sagte der starke Mittelstädt bei DAZN. Am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wartet auf den VfB die große Aufgabe beim FC Bayern, dort fehlt Undav wegen seiner fünften Gelben Karte.

Für den HSV war es das vierte Spiel in Serie ohne Sieg, dennoch stehen die Hamburger vor dem brisanten Nordderby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen weiterhin sechs Punkte vor dem Relegationsplatz. „Der VfB war klar besser, es lief beschissen. Aber wir müssen das abhaken. Wichtig ist, dass wir wissen, was wir in dieser Saison noch vorhaben“, sagte HSV-Coach Merlin Polzin.

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