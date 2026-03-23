VfB Jungstar: Wer ist der wertvollste deutsche Nicht-Nationalspieler nach Marktwert?

Mit der ersten A-Nominierung von Lennart Karl fiel der bis dahin teuerste deutsche Nicht-Nationalspieler weg – sein Nachfolger ist nun Finn Jeltsch. Der 19-jährige VfB-Innenverteidiger steigt nach einem Marktwert-Plus auf 30 Mio. Euro und führt damit die Rangliste der deutschen Profis ohne DFB-Einsatz an. Jeltsch gehört aktuell zum Kader der U21, während insgesamt 23 Spieler im WM-Jahr einen Marktwert von mindestens 10 Mio. Euro aufweisen, ohne jemals in der A-Nationalmannschaft gespielt zu haben. International liegt Jeltsch im Mittelfeld; an der Spitze steht hingegen ein Real-Profi mit deutlich höherer Bewertung.

Wertvollster deutscher Nicht-Nationalspieler: Finn Jeltsch

Finn Jeltsch ist mit 30,00 Mio. Euro der wertvollste deutsche Profi, der bislang ohne Einladung ins DFB-A-Team bleibt. Der Stuttgarter Innenverteidiger verbuchte im jüngsten Bundesliga-Update ein Marktwert-Plus von 5 Mio. Euro und rückte damit an die Spitze dieser speziellen Rangliste. Jeltsch spielt parallel für die U21 und profitiert von der positiven Entwicklung in der Liga; dennoch sieht Bundestrainer Julian Nagelsmann aktuell andere Kandidaten vorn, etwa Waldemar Anton oder Antonio Rüdiger, trotz niedrigerer Taxierung.

Weitere deutsche Werte und Perspektiven nach Marktwert

Hinter Jeltsch reiht sich Werder Bremens Karim Coulibaly ein: Der 18-Jährige wurde zuletzt erstmals in die U21 berufen und wird mit 22 Mio. Euro bewertet. Ebenfalls zur Spitzengruppe zählen Herthas Talent Kennet Eichhorn (20 Mio. Euro), der aufgrund einer Sprunggelenksverletzung momentan aber pausiert und zuletzt für die U17 gespielt hat. Stuttgarts Jeff Chabot (15 Mio.) und Brügge-Profi Nicolò Tresoldi (13 Mio.) gelten als Kandidaten mit A-Perspektive; Tresoldi wird zudem vom italienischen Verband umworben und könnte die Liste bei einem Verbandswechsel verlassen.

Wertvollste Nicht-Nationalspieler weltweit: Real-Profiteur an der Spitze

International steht ein Real-Madrid-Profi an der Spitze: Álvaro Carreras wird mit dem Doppelten von Jeltschs Marktwert taxiert und wartet noch auf seine erste Einladung Spaniens. Zwischen den beiden Iberern positioniert sich der Franzose Leny Yoro (Manchester United) mit einer Bewertung von 50 Mio. Euro; Man Citys Nico González folgt mit 45 Mio. Euro. Jeltsch teilt im weltweiten Vergleich den 19. Platz mit Spielern wie RB Leipzigs Rômulo und Dortmunds Jobe Bellingham, während Frankreich und England mit tiefem Talentepool zahlreiche hoch bewertete Nicht-Nationalspieler stellen.