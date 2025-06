Verletzungspech beim DFB: Bisseck fällt aus, Kehrer wird nachnominiert

Verletzungspech bei der DFB-Elf: Nagelsmann muss weiter umbauen

Im Vorfeld des Nations-League-Halbfinals gegen Portugal muss Bundestrainer Julian Nagelsmann den nächsten Ausfall verkraften. Innenverteidiger Yann Bisseck von Inter Mailand fällt durch seinen Einsatz beim CL-Finale mit einer Oberschenkelverletzung aus. Damit reißt die Personalkette in der Nationalmannschaft weiter – und zwingt das Trainerteam zu kreativen Lösungen.

Bisseck verletzt sich nach Kurzeinsatz im Champions-League-Finale

Yann Bisseck, der sich durch starke Leistungen in der Serie A ins Blickfeld der Nationalmannschaft gespielt hatte, verletzte sich kurz nach seiner Einwechslung im Champions-League-Finale gegen PSG (0:5). Die Diagnose: muskuläre Probleme im Oberschenkel. Eine Teilnahme an der Vorbereitung in Herzogenaurach ist damit ausgeschlossen.

Der Deutsche Fußball-Bund reagierte prompt und nominierte Thilo Kehrer von der AS Monaco nach. Kehrer, 28 Jahre alt, kehrt damit nach fast einem Jahr Pause in die Nationalmannschaft zurück. Sein letztes Länderspiel absolvierte er im Juni 2023 gegen Polen.

Ausfälle häufen sich: Nagelsmann muss erneut improvisieren

Bisseck ist nicht der einzige kurzfristige Ausfall. Bereits am Samstag hatte Nadiem Amiri das Trainingslager mit Adduktorenproblemen verlassen, Angelo Stiller vom VfB Stuttgart sagte wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk ab. Damit schrumpft der Kader weiter – und das nur wenige Tage vor dem Halbfinale gegen Portugal.

Auch auf mehrere etablierte Kräfte muss Nagelsmann verzichten: Jamal Musiala, Antonio Rüdiger und Kai Havertz fehlen verletzungsbedingt. Hinzu kommen die Ausfälle von Nico Schlotterbeck, Tim Kleindienst und Benjamin Henrichs. Das stellt nicht nur die Kaderplanung, sondern auch die taktische Ausrichtung vor neue Herausforderungen.

Kehrers Rückkehr: Viel Erfahrung, wenig Rhythmus

Mit Thilo Kehrer kehrt ein Spieler zurück, der 27 Länderspiele auf dem Konto hat und sowohl als Innen- als auch Außenverteidiger einsetzbar ist. In der Ligue 1 belegte er mit AS Monaco Rang drei und qualifizierte sich somit für die kommende Champions-League-Saison. Fraglich bleibt, inwiefern Kehrer direkt eine Rolle im Spiel gegen Portugal übernehmen kann – sein letzter Einsatz im DFB-Trikot liegt ein Jahr zurück.

Nations-League-Halbfinale gegen Portugal rückt näher

Am Mittwochabend (21:00 Uhr, ZDF und DAZN) trifft die deutsche Nationalmannschaft in München auf Portugal. Trotz der vielen Ausfälle bleibt der Anspruch hoch: der Einzug ins Finale. Portugal wird mit Stars wie Bruno Fernandes, Bernardo Silva oder João Félix erwartet – eine echte Herausforderung für die neu formierte deutsche Elf.