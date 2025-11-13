Verletzungspech bei der Deutschen Nationalmannschaft: Kimmich fehlt in Luxemburg

Kimmich verletzt – DFB-Team reist ohne Kapitän nach Luxemburg

Die deutsche Nationalmannschaft muss im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg auf Joshua Kimmich verzichten. Der Ausfall des Kapitäns reiht sich in eine ohnehin schon lange Verletztenliste ein, die Bundestrainer Julian Nagelsmann vor große Herausforderungen stellt.

Kapselverletzung stoppt Kimmich kurz vor dem Spiel

Joshua Kimmich zog sich am Mittwoch im Training eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zu. Der Mittelfeldspieler konnte am Donnerstag nicht am Abschlusstraining in Wolfsburg teilnehmen und verpasst damit das Spiel am Freitagabend (20:45 Uhr, RTL) im Stade de Luxembourg. Über seinen Instagram-Kanal ließ Kimmich wissen, dass er alles daran setzen werde, zum nächsten Spiel am Montag wieder einsatzbereit zu sein. Sein Foto auf der Physioliege mit grimmigem Gesichtsausdruck spricht Bände – der Einsatzwille ist da, der Körper macht vorerst nicht mit.

Weitere Ausfälle schwächen Nagelsmanns Optionen

Kimmichs Verletzung verschärft die personelle Lage beim DFB. Schon zuvor war klar, dass Nico Schlotterbeck wegen einer Fußverletzung nicht zur Verfügung steht, auch wenn der Verteidiger am Donnerstag immerhin ein Lauftraining absolvierte. Karim Adeyemi fehlt wegen einer Gelbsperre. Hinzu kommen die Langzeitverletzten Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Benjamin Henrichs, Jamal Musiala, Kai Havertz, Tim Kleindienst und Niclas Füllkrug. Nagelsmann muss somit auf gleich mehrere Schlüsselspieler verzichten – ein personeller Engpass, der taktisch Flexibilität erfordert.

Ausgangslage in der Gruppe bleibt komfortabel

Trotz der vielen Ausfälle geht die DFB-Elf als Favorit ins Auswärtsspiel in Luxemburg. Die Mannschaft führt die Gruppe 1 der WM-Qualifikation mit neun Punkten an und hat den Gruppensieg in eigener Hand. Sollten sowohl das Spiel in Luxemburg als auch das folgende Heimspiel gegen die Slowakei am Montag in Leipzig (20:45 Uhr, ZDF) gewonnen werden, wäre die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gesichert.

Ersatzlösungen gefragt – Nagelsmanns Herausforderung

Ohne Kimmich fehlt der zentrale Taktgeber im Mittelfeld. Nagelsmann muss improvisieren, um Struktur und Balance im Spielaufbau zu gewährleisten. Spieler wie Pascal Groß oder vielleicht auch Youngster wie Aleksandar Pavlović könnten in die Bresche springen. Auch defensiv sind Umstellungen notwendig – insbesondere angesichts der Ausfälle in der Innenverteidigung. Die Tiefe des Kaders wird nun auf die Probe gestellt.