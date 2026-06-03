Usbekistan WM-Kader 2026: Erstmals bei der WM dabei

Der WM-Kader von Usbekistan für die FIFA Fußball-WM 2026 steht. Für Usbekistan ist es die erste WM-Teilnahme der Geschichte. Trainer Fabio Cannavaro führt die Auswahl bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada an. Usbekistan qualifizierte sich über die Asien-Qualifikation und trifft in der WM-Gruppe K auf Kolumbien (18. Juni), Portugal (23. Juni) und die DR Kongo (28. Juni).

Usbekistan WM-Kader 2026 im Überblick

Torhüter: Utkir Yusupov (Foolad FC), Botir Ergashev (Neftchi Farg’ona), Abduvakhid Nematov (FC Nasaf)

Abwehr: Abduqodir Khusanov (Manchester City), Khozhiakbar Alizhonov (Pakhtakor Taschkent), Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiyev (Neftchi Farg’ona), Umar Eshmurodov (FC Nasaf), Abdulla Abdullaev (Dibba Al Fujairah), Sherzod Nasrullayev (FC Nasaf), Avazbek Ulmasaliyev (FC AGMK), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Bekhruz Karimov (Surkhon Termez FK)

Mittelfeld: Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Taschkent), Otabek Shukurov (Baniyas SC), Jamshid Iskanderov (Neftchi Farg’ona), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Odiljon Hamrobekov (Tractor Sazi), Sherzod Esanov (Buxoro FK)

Sturm: Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir), Oston Urunov (Persepolis), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor Taschkent), Azizbek Amonov (PFK Bukhara), Abbosbek Fayzullaev (İstanbul Başakşehir), Igor Sergeev (Persepolis)

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