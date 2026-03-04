USA zur WM 2026 – Empire State Building in Farben der WM-Gastgeber angestrahlt

100 Tage vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 haben die Organisatoren das Empire State Building in New York in den Landesfarben der drei Gastgeberländer angestrahlt. Die Lichtinstallation markierte am Mittwoch (Ortszeit) den offiziellen Countdown und zog Aufmerksamkeit auf das weltberühmte Wahrzeichen in Manhattan. Bei der Aktion waren die drei WM-Maskottchen präsent und setzten ein öffentlich sichtbares Zeichen für das Großereignis. Das Ereignis unterstreicht die Rolle der USA als Hauptgastgeber, die den Großteil der Partien austragen werden.

Empire State Building angestrahlt – Symbolischer Countdown

Das Empire State Building leuchtete zur 100-Tage-Marke in den Farben der Gastgeber USA, Mexiko und Kanada und diente damit als weithin sichtbares Symbol des bevorstehenden Turniers. Veranstalter nutzten die Lichttechnik des Wolkenkratzers, um den Countdown in Manhattan zu zelebrieren und mediale Aufmerksamkeit zu bündeln. Die Aktion richtete sich gleichermaßen an Fans vor Ort und ein internationales Publikum, das auf die anstehenden Spielorte und das Turnierformat blickt.

Maskottchen bei Zeremonie in Manhattan

Bei der Inszenierung vor dem Wolkenkratzer traten die offiziellen WM-Maskottchen auf: „Maple the Moose“ für Kanada, „Zayu the Jaguar“ für Mexiko und „Clutch the Bald Eagle“ für die USA. Die Figuren begleiteten die Feierlichkeiten zur 100-Tage-Marke und standen im Mittelpunkt der Fotomotive am Veranstaltungsort. Gleichzeitig nutzten die Organisatoren die Gelegenheit, das bevorstehende Fan-Engagement und die Markenpräsenz der WM hervorzuheben.

Termine und Spielorte – Überblick zum Turnier

Die Fußball-WM 2026 startet am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Insgesamt wird das Turnier erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen; auf dem Spielplan stehen 104 Partien an 16 Standorten. Davon finden 78 Partien in den USA statt, das Finale ist für den 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford, vor den Toren New Yorks, angesetzt.