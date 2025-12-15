USA Fußball Nationalmannschaft testet vor der WM 2026 gegen Belgien, Portugal, Senegal & Deutschland

Die USA Fußball Nationalmannschaft wird sich auf die bevorstehenden Herausforderungen der FIFA-Weltmeisterschaft vorbereiten, indem sie im März und Mai mehrere Testspiele bestreiten. So stehen Begegnungen gegen die starke belgische und portugiesische Nationalmannschaft sowie das Team aus Senegal auf dem Programm. Ein weiteres Highlight wird das Duell gegen Deutschland im Juni sein.

USA gegen Belgien und Portugal im März

Die amerikanische Auswahl steht vor vier wichtigen Partien, bevor sie den Weltmeisterschaftsauftakt in co-gastgebenden Ländern Mexiko und Kanada bestreitet. Am 28. März treffen die Männer in Atlanta auf die belgische Nationalmannschaft, die auf Platz 8 der FIFA-Weltrangliste steht. Nur drei Tage später steht mit Portugal der nächste europäische Gegner auf dem Programm, welcher den 6. Platz belegt.

Testspiel gegen Senegal im Mai

Am 31. Mai wird die USA ihren letzten Test vor der WM gegen das Team aus Senegal in Charlotte, North Carolina, absolvieren. Dies wird das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden Mannschaften sein. Die Bekanntgabe des Spiels erfolgte kürzlich durch die U.S. Soccer Federation.

Duell gegen Deutschland im Juni

Nach dem Testspiel gegen Senegal wartet am 6. Juni in Chicago ein weiteres bedeutendes Freundschaftsspiel auf das Team der Vereinigten Staaten. Der Gegner wird die deutsche Nationalmannschaft sein, die sich auf dem 9. Platz der FIFA-Rangliste befindet. Dieses Spiel wird den Spielern zusätzliche wichtige Erfahrung vor dem großen Turnier bieten.

Weltmeisterschafts-Auftakt gegen Paraguay

Bei der FIFA-Weltmeisterschaft eröffnen die USA ihre Gruppe D am 12. Juni in Inglewood, Kalifornien, gegen Paraguay, das auf Rang 39 liegt. Eine Woche später wird das Team gegen Australien antreten, bevor sie den Gruppensieg am 25. Juni gegen einen noch zu bestimmenden Gegner finalisieren.