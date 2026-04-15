Union Berlin News: Linus Güther (16) startet so wertvoll wie einst Musiala

Linus Güther hat bei Union Berlin seinen ersten großen Schritt gemacht: Mit 16 Jahren und drei Tagen kam das Offensivtalent beim 1:3 in Heidenheim zu seinem Bundesligadebüt und schrieb damit Vereins- und Ligageschichte. Direkt nach seinem ersten Profieinsatz ist der Nachwuchsspieler zudem mit einem Marktwert von einer Million Euro eingestuft worden – genau wie Jamal Musiala zu Beginn seiner Laufbahn.

Union-Juwel mit historischem Einstand

Der Youngster aus Köpenick ist nach Youssoufa Moukoko, heute bei FC Kopenhagen und damals beim BVB, der zweitjüngste Akteur in der Historie der Bundesliga. Für Union ist Güther damit schon jetzt ein Ausnahmefall, der mit seinem frühen Auftritt in Heidenheim sofort bundesweit Aufmerksamkeit erzeugte.

Rani Khedira zeigte sich nach der Partie beeindruckt vom Teenager: „Er wird seinen Weg gehen und das war das erste von ganz vielen Spielen in der Bundesliga für ihn. Er ist sehr reif, sehr klar und mutig in seinem Auftreten. Er ragt aufgrund seines Alters heraus, aber ansonsten merkt man das nicht.“

Vergleich mit Musiala, Pavic und Eichhorn

Güther gilt gemeinsam mit Bayerns Filip Pavic, ebenfalls 16 Jahre alt, als eines der größten deutschen Talente des Jahrgangs 2010. Auch Pavic startete mit einem Marktwert von einer Million Euro. Noch höher wurde ein anderer Berliner eingestuft: Herthas Wunderspieler Kenneth Eichhorn, der mit Ex-Real-Star Toni Kroos verglichen wird, kam bei seinem ersten Marktwert auf drei Millionen Euro.

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Beim jüngsten Marktwert-Update von transfermarkt.de im Dezember schoss Eichhorns Wert sogar auf 20 Millionen Euro nach oben. Musiala wiederum steigerte sich innerhalb von sechs Jahren auf aktuell 120 Millionen Euro. Für Union könnte Güther also noch enorm wertvoll werden.

Zurück in die U19 und Derby gegen Hertha

Vorläufig geht es für das Wunderkind zunächst wieder zurück in die U19, die bis vor Kurzem von Baumgart-Nachfolgerin Marie-Louise Eta, 34, betreut wurde. Dort wartet schon das nächste Highlight: Die A-Junioren treffen am Mittwoch im Duell mit Stadtrivale Hertha BSC um 19 Uhr und live im RBB auf den Einzug ins Berliner Pokalfinale.