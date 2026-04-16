Union Berlin: 1.Bundesliga-Trainerin Marie-Louise Eta vor Debüt

Marie-Louise Eta steht unmittelbar vor ihrem ersten Auftritt als Cheftrainerin von Union Berlin. Beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg will die 34-Jährige am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg in ihre neue Rolle starten und den ganzen Rummel um ihre Person dabei konsequent ausblenden.

Fokus auf Fußball statt auf Schlagzeilen

Die Welle an Glückwünschen und Nachrichten von Freunden und Familie hat Eta zwar ebenso registriert wie das große mediale Echo, das ihre Beförderung beim Fußball-Bundesligisten auch international ausgelöst hat. Im Mittelpunkt steht für sie dennoch allein die sportliche Aufgabe. „Wir kümmern uns um Fußball“, sagte Eta, „das ist das, was jetzt täglich ansteht. Der Fokus liegt auf dem, was auf dem Platz passiert.“

Am Dienstag leitete sie im Schatten der Alten Försterei erstmals das Mannschaftstraining. Dabei nahm sie nach eigener Aussage „eine sehr gute Energie, positive Stimmung und viel Intensität“ wahr. Genau diese Energie soll sich am Samstag auch in ihrem Bundesliga-Debüt als Verantwortliche an der Seitenlinie zeigen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 30 | Stadion An der Alten Försterei | - 15:30 1. FC Union Berlin N S N U N - : - VfL Wolfsburg N U N N N Tage Stunden Minuten Sekunden

Union braucht schnelle Punkte

Eine taktische Revolution ist in so kurzer Zeit nicht zu erwarten. Vielmehr soll Eta dem zuvor vor allem offensiv mitunter biederen Union-Spiel neue Impulse, frischen Wind, kreative Ideen und Aufbruchstimmung bis zum Saisonende geben; ihr interimistischer Auftrag endet nach aktuellem Stand dann auch erst im Sommer.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Die Lage ist dabei klar: Seit der Winterpause hat Union in 14 Partien nur zwei Siege geholt. Ein Erfolg gegen den Tabellen-17. aus Wolfsburg würde den direkten Abstieg dennoch ausschließen und auch die Relegation auf dem Weg zum Klassenerhalt deutlich unwahrscheinlicher machen. Eta kündigte deshalb an, der Mannschaft „einen klaren Plan an die Hand geben“ zu wollen, „mit dem Ball und gegen den Ball. Wir werden uns gut drauf vorbereiten, dass wir am Samstag bereit sind und alles dafür tun, um hier zu Hause das Spiel zu gewinnen.“

Historischer Schritt mit Signalwirkung

Mit ihrem Aufstieg zur Cheftrainerin hat Eta in der Männerdomäne Bundesliga längst mehr als drei Punkte eingefahren. Sie schrieb bereits im November 2023 als erste Co-Trainerin Bundesliga-Geschichte und verschiebt nun erneut Grenzen. Damit könnte sie auch zur Wegbereiterin für weitere Frauen im Fußball werden.

Entsprechend wertete auch Frauen-Bundestrainer Christian Wück den Schritt als „positives Signal“. Nationalspielerin Sjoeke Nüsken sprach von „ein super Zeichen“, und Bayern Münchens Coach Vincent Kompany zeigte sich „sehr glücklich“ über Etags Beförderung: „Sie kann kleinen Mädchen als Vorbild dienen, damit sie sehen: Ich kann überall coachen und eine erfolgreiche Karriere haben.“ Marie-Louise Eta ist sich der Bedeutung ihrer Rolle bewusst – am Samstag gegen Wolfsburg stehen für sie aber zunächst drei Punkte im Vordergrund.