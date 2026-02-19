„Unglaublich enttäuscht“: Arsenal angeschlagen

Spitzenreiter FC Arsenal patzt beim Schlusslicht der englischen Premier League und lässt im Meisterrennen erneut Punkte liegen. Beim 2:2 (1:0) im Molineux Stadium gegen Wolverhampton Wanderers machten frühe Führung und ein Kopfballtor von Bukayo Saka Hoffnung, doch ein Eigentor in der Nachspielzeit besiegelte den Ausgleich. Neuzugang Piero Hincapié erzielte seinen ersten Treffer für Arsenal, Hugo Bueno hatte die Wolves dazwischen nochmal zurückgebracht. Der Ausrutscher lässt den Vorsprung der Gunners in der Premier League weiter wackeln.

Spielverlauf: Saka führt, Hincapié trifft – Calafiori sorgt für späten Ausgleich

Arsenal ging durch einen Kopfball von Bukayo Saka früh in Führung und bestimmte zunächst den Spielverlauf im Molineux Stadium. Nach der Pause erhöhte Piero Hincapié, Neuzugang von Bayer Leverkusen, mit seinem ersten Tor für die Londoner (56.), doch nur fünf Minuten später verkürzte Hugo Bueno für die Gastgeber (61.). In der Nachspielzeit brachte ein Eigentor von Riccardo Calafiori die Wolves zum 2:2-Ausgleich (90.+4) und entschied das Spiel in einer dramatischen Schlussphase.

Tabellenkonsequenzen: Vorsprung schmilzt, City lauert

Durch das Unentschieden hat Arsenal nach 27 von 38 Saisonspielen 58 Punkte auf dem Konto und sieht den komfortablen Abstand im Titelkampf schwinden. Der Vorsprung kann bereits am kommenden Wochenende auf nur zwei Punkte schrumpfen, denn Verfolger Manchester City (53) hat am Samstag die Möglichkeit, im Topspiel gegen Newcastle United nachzuziehen. Diese Entwicklung erhöht den Druck auf die Gunners im weiteren Saisonverlauf.

Arteta fordert Selbstkritik und Zusammenhalt

Teammanager Mikel Arteta zeigte sich sichtlich frustriert: „Ich bin unglaublich enttäuscht“, sagte er und ergänzte, das Team müsse „den Schlag hinnehmen, weil wir ihn verdient haben.“ Arteta forderte Selbstkritik und konstatierte, dass Arsenal in den vergangenen Monaten „nicht konstant genug“ gewesen sei. Gleichzeitig appellierte der Coach an die Widerstandskraft der Mannschaft: „Man muss schwierige Phasen überstehen. Du musst aufstehen. Wir müssen zeigen, wie sehr wir es wollen und wie gut wir sind.“