UEFA-Wertung: Bundesliga holt im Kampf um fünften CL-Platz auf

Die Bundesliga hat im Rennen um den fünften Champions-League-Startplatz durch den Erfolg von Bayern München gegen Real Madrid deutlich aufgeholt. Mit dem 4:3 der Münchner rückt die deutsche Eliteklasse in der UEFA-Wertung wieder näher an die spanische La Liga heran, bleibt mit 20,785 Punkten aber noch auf Rang drei hinter Spaniens 21,343 Zählern.

Rückstand auf La Liga schrumpft

Zu Beginn der Europapokalwoche hatte die Bundesliga noch 0,621 Punkte Rückstand auf La Liga. Nach dem erwarteten Sieg von Atlético Madrid gegen den FC Barcelona am Dienstag wuchs dieser Abstand zunächst auf 1,058 Punkte an. Durch den Bayern-Erfolg hat sich die Lücke nun wieder auf 0,558 Zähler verkleinert. Ein weiterer Hoffnungsschimmer für den deutschen Fußball: Während Spanien noch vier Vereine im Europapokal stellt, sind aus Deutschland noch drei Mannschaften vertreten.

Rang Liga Nation Punkte Verbliebene Teams Status / Bemerkung 1 Premier League England 25,847 Uneinholbar auf Platz 1; Rang 5 reicht sicher für die CL. 2 La Liga Spanien 21,343 4 Aktuell auf dem zweiten Platz für den Extra-Startplatz. 3 Bundesliga Deutschland 20,785 3 Befindet sich in der Aufholjagd auf Platz 2.

Freiburg und Mainz mit großer Bedeutung

Besonders wichtig wird nun das Europa-League-Spiel des SC Freiburg bei Celta Vigo am Abend um 18.45 Uhr, das RTL überträgt. Da der SCF das Hinspiel klar mit 3:0 gewonnen hat, dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein weiterer spanischer Klub ausscheiden. Auch ein Weiterkommen des FSV Mainz 05 in der Conference League gegen Racing Straßburg wäre für die Bundesliga von großer Bedeutung; die Rheinhessen hatten das Hinspiel mit 2:0 für sich entschieden.

Premier League weiter voran

An der Spitze der UEFA-Wertung liegt die Premier League bereits uneinholbar mit 25,847 Punkten. In England reicht damit in dieser Saison der fünfte Tabellenplatz für die Qualifikation zur Champions League. Den zusätzlichen Startplatz erhalten nur die zwei besten Nationen der Wertung. In der Vorsaison hatten sich die Premier League und La Liga den Extraplatz gesichert, ein Jahr zuvor profitierten erstmals die Bundesliga und die italienische Serie A, als der fünfte Platz zur Königsklasse reichte.