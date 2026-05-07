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UEFA-Ranking & der 5.Champions League Platz: Kanes Last-Minute-Tor lässt Bundesliga hoffen

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Harry Kanes Last-Minute-Ausgleich gegen Paris Saint-Germain beim 1:1 könnte für die Bundesliga noch weitreichende Folgen haben. Nach dem Halbfinal-Aus von Bayern München sind die Chancen auf einen zusätzlichen Champions-League-Startplatz zwar gesunken, doch der Kampf im UEFA-Ranking ist für den deutschen Fußball noch nicht entschieden.

Harry Kane verlässt nach dem Ausscheiden im Halbfinale der UEFA Champions League 2025/26 enttäuscht das Spielfeld. Der FC-Bayern-Stürmer konnte mit seinem Team am 6. Mai 2026 in der Allianz Arena in München den Finaleinzug gegen Paris Saint-Germain nicht sichern. (Getty Images)
Harry Kane verlässt nach dem Ausscheiden im Halbfinale der UEFA Champions League 2025/26 enttäuscht das Spielfeld. Der FC-Bayern-Stürmer konnte mit seinem Team am 6. Mai 2026 in der Allianz Arena in München den Finaleinzug gegen Paris Saint-Germain nicht sichern. (Getty Images)

Freiburg hält die Bundesliga im Rennen

Eine Schlüsselrolle spielt dabei der SC Freiburg, der am Donnerstag um 21.00 Uhr gegen Sporting Braga im Europa-League-Halbfinale antritt. Nach dem 1:2 aus dem Hinspiel muss der Sport-Club das Rückspiel drehen, sonst wäre die Bundesliga im direkten Duell mit der spanischen La Liga aus dem Rennen um den Extra-Platz in der Königsklasse.

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Kommt Freiburg dagegen ins Finale und scheidet Rayo Vallecano als spanischer Vertreter in der Conference League aus, könnte sich der deutsche Fußball sogar schon vorzeitig über einen weiteren Startplatz in der Champions League freuen. Möglich wurde diese zweite Variante auch deshalb, weil Kane mit seinem Treffer in der 90.+4 Minute eine Niederlage der Münchner gegen PSG verhindert hat.

UEFA-Ranking bleibt eng

Im UEFA-Ranking liegt Spanien mit 21,781 Punkten auf Platz zwei, dicht gefolgt von der Bundesliga mit 21,357 Zählern. Die Premier League hat sich einen zusätzlichen Startplatz bereits gesichert. Im besten Fall könnte die Bundesliga am Ende sogar sechs Teams in der Champions League stellen, nämlich dann, wenn Freiburg die Europa League gewinnt.

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