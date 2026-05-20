UEFA Nations League und EM-Qualifikation: UEFA verkündet neues Format

Die UEFA stellt die Weichen für einen tiefgreifenden Umbau ihrer Wettbewerbe. Sowohl die UEFA Nations League als auch die Qualifikation für die Europameisterschaft bekommen ein neues Format, das nach der EM 2028 in Großbritannien und Irland greifen soll.

Nations League künftig mit drei Ligen

Wie die Europäische Fußball-Union vor dem Europa-League-Finale in Istanbul zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa um 21.00 Uhr bei RTL mitteilte, hat das Exekutivkomitee die künftige Aufteilung der Ligen und den Spielplan angepasst. Statt bisher vier soll es in der Nations League nur noch drei Spielklassen mit jeweils 18 Teams geben. Da insgesamt 55 Nationen teilnehmen, wird in der untersten Liga C ein zusätzliches Team einsortiert, sodass dort 19 Mannschaften antreten.

Die Grundstruktur bleibt zwar bestehen, wird aber anders organisiert: Die Ligen werden in drei Sechsergruppen unterteilt, in Liga C kommt deshalb eine Gruppe mit sieben Teams hinzu. Beim Kalender orientiert sich die UEFA am neuen Europacup-Modus. Jede Auswahl absolviert sechs Partien gegen fünf verschiedene Gegner, teilweise auch gegen Teams aus anderen Gruppen. Gegen Gegner außerhalb der eigenen Staffel gibt es jeweils nur ein Spiel, innerhalb der Gruppe dagegen ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Playoffs sowie Auf- und Abstieg bleiben unverändert.

Neues Gruppensystem auch in der EM-Qualifikation

Auch die EM-Qualifikation wird grundlegend umgebaut und folgt dabei dem Vorbild der Nations League, allerdings noch näher an den Europapokal-Wettbewerben. Die 36 Teams aus den beiden oberen Nations-League-Klassen bilden künftig Liga 1 in der Quali, alle übrigen Nationen Liga 2. Liga 1 wird zunächst in drei Lostöpfe eingeteilt und anschließend in drei Gruppen mit je zwölf Ländern gelost.

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Jede Mannschaft bestreitet dann sechs Begegnungen gegen sechs verschiedene Gegner, jeweils zwei gegen Teams aus jedem Lostopf. Die drei Gruppensieger aus Liga 1 fahren direkt zur Endrunde. Die übrigen Plätze werden über Playoffs vergeben, an denen auch Mannschaften aus Liga 2 teilnehmen.

Plan bis zur endgültigen Genehmigung

Nach Angaben der UEFA soll das neue Konzept in den kommenden Monaten weiter ausgearbeitet werden. Anschließend wird es auf der nächsten Sitzung des Exekutivkomitees im September zur endgültigen Genehmigung der detaillierten Ausgestaltung vorgelegt.