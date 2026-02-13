UEFA Nations League Spielplan: Das sind die DFB Länderspiel Termine gegen Niederlande, Serbien und Griechenland

Der UEFA Nations League Spielplan steht: Die DFB-Auswahl trifft in der Nations League 2026/27 auf die Niederlande, Serbien und Griechenland. Die Auslosung in Brüssel brachte die drei Gegner, die Spiele werden nach der WM Ende September beginnen und bis Mitte November laufen. Bundestrainer Julian Nagelsmann kommentierte die Ziehung persönlich und hob das Duell mit Oranje sowie die besondere Atmosphäre in Serbien und Griechenland hervor. Alle sechs Gruppenspiele sind terminiert, RTL überträgt die Länderspiele voraussichtlich live, die Spielorte sind noch nicht festgelegt.

Der deutsche Spielplan im Überblick

Die Gruppenphase der Nations League 2026/27 startet Ende September und umfasst für jede Mannschaft sechs Partien in Hin- und Rückspiel. Für die DFB-Auswahl stehen zwei Heim- und drei Auswärtspartien sowie das abschließende Heimspiel gegen die Niederlande auf dem Programm. Die Anstoßzeiten liegen überwiegend am Abend (20:45 Uhr), und RTL ist als TV-Partner für die genannten Termine angegeben.

Datum Uhrzeit Vorschau 🇩🇪 Deutschland vs. Ort (voraussichtlich) TV Don. 24.09.2026 20:45 NED-DE 🇳🇱 Niederlande auswärts RTL Son, 27.09.2026 20:45 DE-GRE 🇬🇷 Griechenland heim RTL Don, 01.10.2026 20:45 DE-SRB 🇷🇸 Serbien heim RTL Son, 04.10.2026 20:45 GRE-DE 🇬🇷 Griechenland auswärts RTL Fr. 13.11.2026 20:45 SRB-DE 🇷🇸 Serbien auswärts RTL Mon, 16.11.2026 20:45 DE-NED 🇳🇱 Niederlande heim RTL

DFB-Länderspiele: Termine, Gegner, TV

Nachfolgend der offizielle Spielplan für Deutschland in der Nations League 2026/27 mit Datum, Anstoßzeit, Begegnung, voraussichtlichem Austragungsort (heim/auswärts) und TV-Hinweis. Die Begegnungen verteilen sich auf Ende September, Anfang Oktober und Mitte November. Änderungen an Orten oder Übertragungsrechten sind möglich, die hier genannten Angaben entsprechen der Auslosung.

Auslosung in Brüssel: Nagelsmann zu Gegnern und Atmosphäre

Die Auslosung fand in Brüssel statt; Bundestrainer Julian Nagelsmann verfolgte das Ereignis vor Ort und bewertete die Gruppe. Über die Niederlande sagte er: „Das ist eine schöne Mannschaft mit vielen Topstars“ und nannte das Duell mit Oranje „geschichtsträchtig“ und „immer ein besonderes Spiel“. Zur Stärke der Serben und Griechen merkte er an, sie hätten „vielleicht nicht die Breite im Kader wie die Niederlande, aber trotzdem den einen oder anderen Topstar, auch bekannt aus der Bundesliga“. Nagelsmann erwartete zudem intensive Auswärtsspiele: „Ich glaube, dass die Auswärtsspiele sehr besonders werden wegen der frenetischen Fans.“

Modus der Nations League 2026/27 und Zeitplan

Die Gruppenphase der Liga A mit sechs Spielen pro Team läuft von Ende September bis Mitte November 2026 und findet nach der WM statt. Die vier Gruppensieger der Liga A ziehen ins Viertelfinale im März 2027 ein und treffen dort auf jeweils einen Gruppenzweiten, um die Teilnehmer des Final Four zu ermitteln. Das Final Four wird vom 9. bis 13. Juni 2027 ausgetragen, dort wird der Nations-League-Sieger 2027 gekürt.

Kontext: Bisherige Nations-League-Historie der DFB-Auswahl

Die deutsche Nationalmannschaft hat in den vier bisherigen Auflagen der Nations League noch nicht den Titel gewonnen, erreichte beim jüngsten Turnier erstmals das Final Four und belegte am Ende den vierten Platz. Portugal ist aktueller Rekordgewinner mit zwei Titeln, Spanien und Frankreich sicherten sich den Wettbewerb jeweils einmal.