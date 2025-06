UEFA Nations League: DFB-Elf spielt um Platz 3 – Favoriten, Quoten & Sportwetten

Nations League: DFB-Elf spielt um Platz 3 – Showdown zwischen Ronaldo und Yamal im Finale

Nach dem enttäuschenden Halbfinal-Aus gegen Portugal hat die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag noch eine Chance auf einen versöhnlichen Abschluss. Im Spiel um Platz drei trifft das DFB-Team auf Frankreich. Im Anschluss kommt es im Nations-League-Finale zum iberischen Duell zwischen Spanien und Portugal – ein Generationenduell zwischen Cristiano Ronaldo und Lamine Yamal.

Letztes Spiel für Sandro Wagner – DFB-Elf gegen Frankreich gefordert

Nach der Halbfinalpleite gegen Portugal steht die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag (15:00 Uhr, RTL) vor der Aufgabe, sich gegen Frankreich Platz drei in der UEFA Nations League zu sichern. Für Co-Trainer Sandro Wagner ist es gleichzeitig das letzte Spiel an der Seite von Julian Nagelsmann.

Die Buchmacher sehen Deutschland mit einer Siegquote von 2,40 leicht im Vorteil. Doch auch Frankreich will nach dem 4:5-Torspektakel gegen Spanien Wiedergutmachung. Für einen Erfolg der „Équipe Tricolore“ gibt es 2,55 – was die Ausgeglichenheit des Duells unterstreicht. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, liegt die Quote für ein Remis bei 3,70.

Favoriten, Quoten & Sportwetten

Das bisher letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams gewann Deutschland mit 2:0. Florian Wirtz traf damals bereits in der ersten Spielminute. Sollte sich dieses Ergebnis wiederholen, winkt eine hohe Quote von 14,50. Als wahrscheinlichstes Resultat gilt laut Wettanbieter bwin ein 1:1 (Quote 9,00), gefolgt von einem knappen 2:1 für eines der beiden Teams (Quote 9,75). Die Quoten deuten auf ein enges Spiel hin – eine klare Angelegenheit ist nicht zu erwarten.

Finale: Spanien gegen Portugal – Spanien der Favorit

Am Sonntagabend (21:00 Uhr, RTL) folgt das große Finale der UEFA Nations League. Spanien trifft auf Portugal – es ist das Duell zweier Fußballnationen mit Ambitionen und Stars. Die Spanier gelten mit einer Quote von 1,46 als Favorit auf den Titelgewinn, während Portugal mit 2,60 deutlich schwächer eingeschätzt wird.

Besonders spannend: das Duell zwischen Altstar Cristiano Ronaldo und dem 17-jährigen Lamine Yamal. Ronaldo traf im Halbfinale gegen Deutschland und gilt erneut als wahrscheinlichster Torschütze seines Teams (Quote 2,55). Yamal glänzte gegen Frankreich mit zwei Treffern und wird mit einer Quote von 2,95 ebenfalls als heißer Kandidat für ein Finaltor gehandelt.

Spannung auf beiden Bühnen

Während sich Deutschland und Frankreich im kleinen Finale rehabilitieren wollen, geht es zwischen Spanien und Portugal um mehr als nur einen Titel: Es ist ein Generationenvergleich und ein weiteres Kapitel in der Rivalität zweier Nachbarn. Wer sich am Ende durchsetzt, entscheidet sich am Sonntagabend.