UEFA Nations League der Frauen: Final Four im Herbst – Gegen wen spielt Deutschland?

Die Nations League der Frauen geht in ihre zweite Endrunde. Mit dem Final Four steht im Herbst ein echtes Highlight bevor. Deutschland ist als Gruppensieger bereits qualifiziert – doch wer wird der Gegner im Halbfinale? Ein Überblick über Termine, Spielmodus und Bedeutung des Turniers.

Neues Format mit sportlicher Relevanz

Die Nations League bei den Frauen wurde erst in der Saison 2023/24 eingeführt. Ziel des Formats: mehr sportlich relevante Länderspiele, eine klare Hierarchie in Europas Frauenfußball und direkte Verbindungen zu EM- und WM-Qualifikationen. Spanien gewann das Premieren-Turnier durch ein 2:0 im Finale gegen Frankreich, Deutschland holte Platz drei mit einem Sieg über die Niederlande.

Teilnehmerfeld noch nicht komplett

Für das Final Four qualifizieren sich die vier Gruppensieger der höchsten Liga A. Stand jetzt stehen Frankreich und Deutschland als Teilnehmer fest. Die weiteren beiden Tickets werden am Dienstagabend vergeben: Dänemark trifft auf Schweden, Spanien spielt gegen England. Die vier Finalisten werden dann am Freitag (6. Juni, 13 Uhr) gegeneinander ausgelost.

Im Halbfinale treffen die Teams in Hin- und Rückspielen aufeinander – diese Duelle finden zwischen dem 22. und 28. Oktober statt. Die beiden Gewinner spielen im Finale, die Verlierer um Platz drei. Diese beiden Partien sind für den Zeitraum vom 26. November bis 2. Dezember angesetzt.

Deutschland überzeugt mit Gala gegen die Niederlande

Der Einzug ins Final Four war für die DFB-Frauen eine klare Angelegenheit. Beim 4:0-Heimsieg gegen die Niederlande in Bremen setzte das Team von Bundestrainer Christian Wück ein Ausrufezeichen. Linda Dallmann brachte Deutschland früh in Führung, der Rest war eine souveräne Vorstellung. Der Gruppensieg in der Liga A1 war damit vorzeitig gesichert.

Nations League als Schlüssel zur EM- und WM-Qualifikation

Was die Nations League bei den Frauen besonders macht: Anders als bei den Männern hat das Abschneiden direkte Auswirkungen auf kommende Turniere. Die Qualifikation für Europa- und Weltmeisterschaften wird bei den Frauen nicht mehr klassisch in Gruppen, sondern in einem Ligensystem ausgetragen. Wer in der Nations League überzeugt, verbessert seine Ausgangsposition für die nächsten Großereignisse – sportliche Leistung wird somit unmittelbar belohnt.

Blick auf die EM: DFB-Frauen treffen auf Polen, Dänemark und Schweden

Vor dem Final Four wartet aber noch ein anderes Großereignis: die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde auf Polen (4. Juli, 21 Uhr), Dänemark (8. Juli, 18 Uhr) und Schweden (12. Juli, 21 Uhr). Alle Spiele werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und online gestreamt – eine gute Gelegenheit, die Form des Teams vor dem Nations-League-Finale zu beobachten.