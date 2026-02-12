UEFA Nations League Auslosung heute live & Liveticker – Das sind die Regeln, Lostöpfe & Teams (Update 18:55 Uhr)

Die 2026/27 UEFA Nations League Auslosung der Ligaphase findet heute am Donnerstag, 12. Februar 2026, um 18:00 Uhr MEZ in Brüssel statt. Bei der Auslosung werden 54 UEFA-Mitgliedsverbände auf vier Ligen verteilt und in Gruppen gelost – mit festen Lostöpfen und klaren Auslosungsregeln. Die Lostöpfe sind nach Ranglistenplätzen sortiert; Platzierungen aus den League C/D-Play-offs 2024/25 werden bis März 2026 als Platzhalter geführt. Die Auslosung bestimmt die Gegner für sechs Gruppenspiele (bzw. vier in Liga D) und legt den Weg zu Viertelfinals, Play‑offs und dem Finalturnier 2027 fest.

Liveticker der UEFA Nations League Auslosung

Die UEFA streamt die Auslosung live hier.

18:50 Uhr – Nun die Ziehung der Liga A. Der Portugiese Pepe darf die Lose ziehen!

Gruppe Nation 1 Nation 2 Nation 3 Nation 4 Gruppe 1 🇫🇷 Frankreich 🇮🇹 Italien 🇧🇪 Belgien 🇹🇷 Türkei Gruppe 2 🇩🇪 Deutschland 🇳🇱 Niederlande 🇷🇸 Serbien 🇬🇷 Griechenland Gruppe 3 🇪🇸 Spanien 🇭🇷 Kroatien 🏴 England 🇨🇿 Tschechien Gruppe 4 🇵🇹 Portugal 🇩🇰 Dänemark 🇳🇴 Norwegen 🏴 Wales

18:40 Uhr – Liga B: Schottland gegen die Schweiz, Slowenien und Nordmazedonien! Österreich gegen Israel, Irland und Kosovo.

18:33 Uhr – Nun geht es zur Liga B und es wird spannender mit Schweiz und Österreich, Polen und Ungarn.

18:20 Uhr – Die Auslosung geht mit der schwächsten Liga D los. Dann folgen die weiteren Ligen, die wichtigste Liga A mit Deutschland wird also erst am Ende gezogen. Das wird dauern!

Wann und wo: Termin, Ort und Teilnehmer

Die Auslosung zur UEFA Nations League der Liga­phase zur Saison 2026/27 steigt in Brüssel und beginnt am 12. Februar 2026 um 18:00 Uhr MEZ. Insgesamt nehmen 54 UEFA‑Mitgliedsverbände teil, aufgeteilt in die vier Ligen A bis D gemäß der Access List. Für einige Plätze — insbesondere in den unteren Regionen der Rangliste — werden während der Auslosung Platzhalter verwendet, da die endgültige Einordnung erst nach den League C/D‑Play‑offs im März 2026 feststeht. Die Auslosung ist damit der formale Startschuss für den Spielplan, der Matchdays, Viertelfinals, Play‑offs und das Finalturnier zeitlich miteinander verknüpft.

Wie die Auslosung funktioniert: Modus, Gruppen und Spielmodus

Die 54 Teams verteilen sich in vier Ligen: Liga A, B und C mit je 16 Teams und Liga D mit sechs Teams. In Liga A, B und C entstehen jeweils vier Gruppen à vier Teams; jede Mannschaft bestreitet in der Gruppenphase sechs Spiele – je ein Heim‑ und Auswärtsspiel gegen die drei anderen Nationen. Liga D wird in zwei Gruppen zu je drei Teams gelost; hier absolviert jede Mannschaft vier Spiele (je zweimal Heim und Auswärts gegen die beiden anderen Teams). Die Setzliste basiert auf der Rangfolge: Pot‑Zuordnungen folgen den Positionen 1–54 der Access List, wobei die Ränge 45–48 sowie 49–52 noch durch Play‑off‑Ergebnisse bestätigt werden.

Die Lostöpfe: Wer liegt in welchem Lostopf?

Die Lostöpfe sind liga‑ und rangbasiert aufgebaut. In Liga A enthalten die vier Töpfe die Plätze 1–16, in Liga B die Plätze 17–32, in Liga C die Plätze 33–48 (mit Platzhaltern für 45–48) und Liga D die Plätze 49–54 (ebenfalls mit Platzhaltern). Die genaue Topfverteilung lautet wie folgt.

League A

Pot 1: Portugal, Spain, France, Germany

Pot 2: Italy, Netherlands, Denmark, Croatia

Pot 3: Serbia, Belgium, England, Norway

Pot 4: Wales, Czechia, Greece, Türkiye

League B

Pot 1: Scotland, Hungary, Poland, Israel

Pot 2: Switzerland, Bosnia and Herzegovina, Austria, Ukraine

Pot 3: Slovenia, Georgia, Republic of Ireland, Romania

Pot 4: Sweden, North Macedonia, Northern Ireland, Kosovo

League C

Pot 1: Iceland, Albania, Montenegro, Kazakhstan

Pot 2: Finland, Slovakia, Bulgaria, Armenia

Pot 3: Belarus, Faroe Islands, Cyprus, Estonia

Pot 4*: Latvia or Gibraltar, Luxembourg or Malta, Moldova, San Marino

*Die Reihenfolge der Plätze 45–48 wird nach den League C/D‑Play‑offs (März 2026) bestätigt; die betreffenden Begegnungen werden in der Auslosung durch Platzhalter repräsentiert.

League D

Pot 1*: Azerbaijan, Lithuania, Gibraltar or Latvia, Malta or Luxembourg

Pot 2: Liechtenstein, Andorra

*Auch hier gelten Platzhalter: Die endgültige Einordnung der Plätze 49–52 folgt nach den Play‑offs im März 2026.

Auslosungsablauf: Reihenfolge und Zuweisung der Gruppen

Die Auslosung beginnt mit Liga D und durchläuft dann Liga C, B und A. In Liga D werden die vier Lose aus Pot 1 abwechselnd den Gruppen D1 und D2 zugewiesen (erste Kugel → D1, zweite → D2, dritte → D1, vierte → D2). Anschließend folgen die zwei Lose aus Pot 2, die jeweils zuerst D1 und dann D2 zugeordnet werden, sodass beide Gruppen am Ende drei Teams haben. In Liga C, B und A läuft die Zuteilung potsweise in aufsteigender Gruppenfolge (C1→C4, B1→B4, A1→A4): Pot 1 füllt zuerst alle Gruppen, dann Pot 2, Pot 3 und schließlich Pot 4, wobei mögliche Auslosungsbedingungen berücksichtigt werden. Die Auslosung endet mit dem letzten Ball aus Pot 4 von Liga A.

Auslosungsbedingungen: Verbote, Reisezeiten und Winterorte

UEFA‑Entscheidungen definieren direkte Verbote: Für diese Auslosung gilt beispielsweise, dass Bosnia and Herzegovina (League B, Pot 2) nicht in dieselbe Gruppe gelost werden kann wie Kosovo (League B, Pot 4). Weitere Konflikte sind ausgeschlossen, weil die betreffenden Teams in unterschiedlichen Ligen spielen. Zusätzlich gibt es Regeln gegen übermäßige Reisebelastung: Pro Gruppe ist maximal ein Paar mit als „exzessiver Reise“ eingestuften Ländern zulässig (Direktflugzeit plus 90 Minuten Bodenzeit ≥ 8 Stunden). Fünf dieser Paarungen können in Liga C relevant werden, etwa Iceland ↔ Armenia/Cyprus oder Kazakhstan ↔ Faroe Islands/Gibraltar/Malta (Bedingungen gelten auch wenn Play‑off‑Ergebnisse noch ausstehen).

Für Winterrisiken wurden sieben Länder als Hoch‑ oder Mittleres Risiko identifiziert: Estonia, Faroe Islands, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania und Norway. Pro Gruppe sind maximal zwei Länder mit hohem/mittlerem Winterrisiko erlaubt; diese Regel greift insbesondere in Liga C, weil dort mehrere betroffene Nationen verteilt sind.

Wichtige Termine: Spieltage, Play‑offs und Finalturnier

Die Auslosung markiert den Anfang des Kalenders: Die sechs Matchdays der Gruppenphase verteilen sich auf September, Oktober und November 2026. Die zentralen Termine im Überblick sind:

League phase draw: 12 February 2026

Matchday 1: 24–26 September 2026

Matchday 2: 27–29 September 2026

Matchday 3: 30 September–3 October 2026*

Matchday 4: 4–6 October 2026

Matchday 5: 12–14 November 2026

Matchday 6: 15–17 November 2026

League A quarter‑finals: 25–30 March 2027

League A/B and B/C play‑offs: 25–30 March 2027

Final tournament: 9–13 June 2027

League C/D play‑offs: 23–28 March 2028

*Der Mittwoch, 30. September 2026, ist kein regulärer „Week of Football“-Tag, kann aber ausnahmsweise für Matchday 3 verwendet werden.