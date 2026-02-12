UEFA Nations-League-Auslosung: Gegen wen wird die deutsche Nationalmannschaft spielen?

Julian Nagelsmann steht in Brüssel vor seiner ersten Auslosung des neuen Jahres: die UEFA Nations-League-Auslosung für die Länderspiele im September bis November 2026. Am Donnerstagabend um 18 Uhr entscheidet sich, mit welchen Gegnern es die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase der UEFA Nationenliga 2026/2027 zu tun bekommt. Es ist die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs – und trotz eher magerer DFB-Bilanz bisher, steht diesmal einiges auf dem Spiel.

Starke Gegner drohen: Gruppen-Konstellationen im Überblick

Die Auslosung zur Nations League findet nach dem UEFA-Kongress in Brüssel statt. Deutschland ist in der A-Liga als Team aus Topf 1 gesetzt – gemeinsam mit Portugal, Spanien und Frankreich. Das bedeutet allerdings nicht, dass der DFB-Elf eine leichte Gruppe bevorsteht. Im Gegenteil: In einer denkbaren Hammergruppe könnte es gegen die Niederlande, England und die Türkei gehen.

Andererseits ist auch eine gemäßigtere Auslosung möglich – etwa mit Dänemark, Serbien und Wales. In jedem Fall warten sechs Gruppenspiele zwischen Ende September und Mitte November. Die Viertelfinals folgen im März 2027, das Finalturnier ist für Juni 2027 angesetzt. Wo das stattfindet, ist noch offen.

Bilanz des DFB-Teams in der Nations League: Luft nach oben

Die bisherige Geschichte der deutschen Mannschaft in der Nations League liest sich ausbaufähig. Zwar wurde zuletzt erstmals das Final Four erreicht, dort gab es jedoch Niederlagen gegen Portugal und Frankreich. Der vierte Platz war am Ende ein kleiner Achtungserfolg, mehr aber auch nicht. Portugal führt mit zwei Titeln die Statistik an, Spanien und Frankreich holten jeweils einen.

Der Druck auf Nagelsmann, in diesem Turnier erfolgreicher abzuschneiden, dürfte nach den zuletzt schwankenden Leistungen steigen. Die Nations League bietet zudem eine Bühne zur Feinabstimmung für das WM-Jahr 2027 – mit potenziellen Auswirkungen auf Kaderentscheidungen.

Nations-League-Töpfe: Wer ist wo?

Die Setzliste der A-Liga bietet einen klaren Überblick:

Topf 1 : Deutschland, Portugal, Spanien, Frankreich

: Deutschland, Portugal, Spanien, Frankreich Topf 2 : Italien, Niederlande, Dänemark, Kroatien

: Italien, Niederlande, Dänemark, Kroatien Topf 3 : Serbien, Belgien, England, Norwegen

: Serbien, Belgien, England, Norwegen Topf 4: Wales, Tschechien, Griechenland, Türkei

Spätestens beim Blick auf diese Konstellationen wird deutlich: Leichte Gegner gibt es in dieser Liga kaum. Jeder Fehler wird bestraft – taktische Flexibilität und ein gefestigter Kader sind Pflicht.

Blick voraus: Nominierungen, Tests und WM-Vorbereitung

Am 19. März gibt Nagelsmann seinen ersten Kader 2026 bekannt. Dann folgen zwei Testspiele – gegen die Schweiz (27. März in Basel) und gegen Ghana (30. März in Stuttgart). Diese Termine gelten als erster Fingerzeig für die WM-Planung. Im Mai wird das endgültige Aufgebot für die XXL-WM verkündet.

Nach dem Trainingslager in Herzogenaurach folgt ein Testspiel gegen Finnland (31. Mai), bevor es in die USA geht. Dort steht die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA an. Der erste WM-Gegner heißt Curacao – Außenseiter, aber nicht zu unterschätzen.

Politische Debatten am Rande: Was sonst noch in Brüssel passiert

Neben der Auslosung geht es beim UEFA-Kongress auch um politisch aufgeladene Themen. Ein Boykott der WM wird vom DFB derzeit ausgeschlossen, aber der Umgang mit Donald Trumps Politik, der Kritik an FIFA-Präsident Gianni Infantino und die mögliche Rückkehr Russlands in den internationalen Fußball sorgen für Diskussionen. Trotz des laufenden Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Infantino eine Rückkehr zuletzt nicht ausgeschlossen – ein möglicher Konfliktherd im europäischen Verbund.