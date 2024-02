Im Rahmen des UEFA-Kongresses in Paris findet heute um 18 Uhr die Auslosung der Gruppen zur UEFA Nations League 2024/2025 statt. 54 UEFA-Mitgliedsverbände (ohne Russland) sind in vier Ligen eingeteilt und warten nun auf ihre Gegner für die neue UEFA Nations League Saison 2024/2025. Mit besonderer Spannung wird die Positionierung Deutschlands erwartet, das sich unter Julian Nagelsmann in Lostopf drei der Elite-Liga A wiederfindet. Die Möglichkeit, auf Schwergewichte wie Spanien, Italien oder die Niederlande zu treffen, steht im Raum, ebenso wie die Chance auf eine vermeintlich leichtere Gruppe. Doch was bedeutet diese Auslosung für Deutschland? Der Bundestrainer hat nur einen Vertrag bis nach der EM 2024, somit wird ihn die Auslosung wenig interessieren. Die deutschen Fußballfans dürfen sich auf sechs Länderspiele 2024 in den Monaten September bis November 2024 freuen. Wer die Auslosung live sehen will, muss ab 18 Uhr die Webseite der UEFA besuchen.

Die UEFA Nations League Auslosung 2024/25 heute im Detail

Die Einteilung der Lostöpfe verdeutlicht die hochkarätige Besetzung der Liga A, mit Deutschland in einem Topf mit Nationen wie der Schweiz, Polen und Frankreich. Die Abwesenheit Englands in der höchsten Liga, nach dem Abstieg im vorherigen Turnier, unterstreicht die Dynamik und Unvorhersehbarkeit des Wettbewerbs. Doch jenseits der unmittelbaren Konkurrenz stellt sich die Frage nach dem Stellenwert der Nations League für den DFB, insbesondere im Schatten der bevorstehenden Heim-EM.

Wettbewerb: UEFA Nations League 2024/2025

UEFA Nations League 2024/2025 Datum und Zeit: 8. Februar 2024, 18:00 Uhr

8. Februar 2024, 18:00 Uhr Ort: Paris, Frankreich

Paris, Frankreich Teilnehmende Teams: 54

54 Titelverteidiger: Spanien

Spanien Übertragung: UEFA.com

Wie sehen die Lostöpfe aus?

Lostopf A mit Deutschland # Land Topf 1 🇪🇸 Spanien 1 1 🇭🇷 Kroatien 1 1 🇮🇹 Italien 1 1 🇳🇱 Niederlande 1 2 🇩🇰 Dänemark 2 2 🇵🇹 Portugal 2 2 🇧🇪 Belgien 2 2 🇭🇺 Ungarn 2 3 🇨🇭 Schweiz 3 3 🇩🇪 Deutschland 3 3 🇵🇱 Polen 3 3 🇫🇷 Frankreich 3 4 🇮🇱 Israel 4 4 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina 4 4 🇷🇸 Serbien 4 4 🇬🇧 Schottland 4 Lostopf B # Land Topf 1 🇦🇹 Österreich 1 1 🇨🇿 Tschechien 1 1 🇬🇧 England 1 1 🇬🇧 Wales 1 2 🇫🇮 Finnland 2 2 🇺🇦 Ukraine 2 2 🇮🇸 Island 2 2 🇳🇴 Norwegen 2 3 🇸🇮 Slowenien 3 3 🇮🇪 Irland 3 3 🇦🇱 Albanien 3 3 🇲🇪 Montenegro 3 4 🇬🇪 Georgien 4 4 🇬🇷 Griechenland 4 4 🇹🇷 Türkei 4 4 🇰🇿 Kasachstan 4 Lostopf C # Land Topf 1 🇷🇴 Rumänien 1 1 🇸🇪 Schweden 1 1 🇦🇲 Armenien 1 1 🇱🇺 Luxemburg 1 2 🇦🇿 Aserbaidschan 2 2 🇽🇰 Kosovo 2 2 🇧🇬 Bulgarien 2 2 🇫🇴 Färöer Inseln 2 3 🇲🇰 Nordmazedonien 3 3 🇸🇰 Slowakei 3 3 🇬🇧 Nordirland 3 3 🇨🇾 Zypern 3 4 🇧🇾 Belarus 4 4 🇱🇹 Litauen/Gibraltar* 4 4 🇪🇪 Estland 4 4 🇱🇻 Lettland 4 Lostopf D # Land Topf 1 🇱🇹 Litauen/Gibraltar* 1 1 🇲🇩 Moldawien 1 2 🇲🇹 Malta 2 2 🇦🇩 Andorra 2 2 🇸🇲 San Marino 2 2 🇱🇮 Liechtenstein 2

Vorgehensweise bei der Auslosung zur Nations League 2024/25

Bei der Gruppenphase der Nations League 24/25 bleiben die Ligen A bis C dabei unverändert und haben jeweils vier Töpfe. Bei Liga D gibt es zwei Töpfe, wobei der erste Topf zwei Teams und der zweite Topf vier Teams umfasst. Die Ziehung beginnt mit den Mannschaften aus Topf 1 der Liga D, gefolgt von C, B und abschließend A.

Hochkarätige Begegnungen insbesondere in Liga A

In Liga A treffen die Top-Mannschaften Europas aufeinander. So könnten etwa der amtierende Champion Spanien und andere Top-Teams wie Portugal, Deutschland und Serbien in einer Gruppe aufeinandertreffen. Auch Liga B bietet attraktive Begegnungen mit Teams wie England, das sich mit Nationen wie Norwegen, Irland oder der Türkei messen könnte.

Strategische Bedeutung und Übertragungsrechte

Während der volle Fokus des DFB auf der Heim-EM liegt, bietet die Nations League eine nicht zu unterschätzende Plattform für die Vorbereitung und Weiterentwicklung der Mannschaft. Zudem bietet der Wettbewerb eine direkte Verbindung zur WM 2026 Qualifikation, mit den besten Gruppensiegern, die sich eine Chance auf die Play-offs sichern können, wenn sie sich im Rahmen der normalen WM-Quali nicht qualifizieren sollten.

FAQ’s zur Auslosung heute

Wann finden die Nations-League-Spiele statt?

Die Spiele beginnen im September nach der Europameisterschaft. Die nächsten Runden der Gruppenphase finden im Oktober und November statt. Das neu eingeführte Viertelfinale der A-Liga wird im März 2025 ausgespielt, und das Final-Four-Turnier ist für Juni des nächsten Jahres angesetzt.

Welchen Einfluss hat die Nations League auf die Qualifikation für die WM 2026?

Die Nations League hat einen direkten Einfluss auf die Qualifizierung für die Weltmeisterschaft 2026, indem sie zusätzliche Chancen für die Teilnahme bietet. Für die WM-Endrunde, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, stehen der UEFA 16 Plätze zur Verfügung. Von diesen qualifizieren sich die zwölf Gruppensieger der europäischen WM-Qualifikationsrunde direkt. Die restlichen vier Plätze werden über Play-offs vergeben, an denen die Zweitplatzierten der Qualifikationsgruppen teilnehmen. Zusätzlich erhalten die vier besten Gruppensieger der Nations League, die es nicht geschafft haben, in ihren Qualifikationsgruppen unter die ersten zwei zu kommen, die Möglichkeit, in den Play-offs um einen WM-Startplatz zu kämpfen. Diese Play-offs sind in zwei K.o.-Runden organisiert, am Ende derer die letzten vier Teilnehmer für die WM feststehen.

Wo wird die Nations League im TV oder Livestream übertragen?

Die Übertragungsrechte, aufgeteilt zwischen RTL, ARD, ZDF und DAZN, garantieren eine breite mediale Präsenz und ermöglichen Fans, jedes Spiel ihrer Mannschaft zu verfolgen. Die Hälfte der deutschen Spiele kommen im RTL, die andere Hälfte teilen sich das ERSTE und das ZDF. Spiele ohne deutsche Beteiligung zeigt DAZN im Pay-TV und Internet Livestream.