UEFA Nations League 2026 – Keine Hammergruppe für die Deutsche Nationalmannschaft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der UEFA Nations League 2026/27 auf die Niederlande, Serbien und Griechenland. Die Auslosung in Brüssel setzte die DFB-Auswahl in eine anspruchsvolle Gruppe, die Gruppenspiele finden erst nach der WM im Sommer statt. Bundestrainer Julian Nagelsmann war bei der Zeremonie vor Ort und sieht die Gruppenphase als wichtigen Baustein im Vorbereitungs- und Spielplan. Die Reise durch Liga A führt über die Gruppenphase zu Viertelfinals und zum Final Four im Juni 2027.

Auslosung in Brüssel: Gegner, Terminrahmen und Bedeutung

Die Auslosung zur fünften Auflage der Nations League 2026/27 ergab für Deutschland eine Gruppe mit den Niederlanden, Serbien und Griechenland. Bundestrainer Julian Nagelsmann verfolgte die Ziehung am Donnerstagabend in Brüssel; die Zusammensetzung bestimmt nun den Spielplan für die DFB-Auswahl im Herbst. Die Gruppenphase umfasst sechs Partien pro Mannschaft und dient vielen Teams als Prüfstein nach der WM, sowohl taktisch als auch personell. Gleichzeitig bietet die Nations League die Möglichkeit, sich kompakt für die K.o.-Runden zu empfehlen und einen Platz im Final Four ins Visier zu nehmen.

Alle Gruppen der Liga A

Die Auslosung legte die vier Vierergruppen der Liga A fest. Nachfolgend die Gruppenaufteilung, die den Fahrplan für die Herbstspiele bestimmt und die Grundlage für taktische Vorbereitungen, Spielanalyse und Kaderrotationen bildet.

Gruppe Nation 1 Nation 2 Nation 3 Nation 4 Gruppe 1 🇫🇷 Frankreich 🇮🇹 Italien 🇧🇪 Belgien 🇹🇷 Türkei Gruppe 2 🇩🇪 Deutschland 🇳🇱 Niederlande 🇷🇸 Serbien 🇬🇷 Griechenland Gruppe 3 🇪🇸 Spanien 🇭🇷 Kroatien 🏴 England 🇨🇿 Tschechien Gruppe 4 🇵🇹 Portugal 🇩🇰 Dänemark 🇳🇴 Norwegen 🏴 Wales

Modus: Gruppenphase, Viertelfinale und Final Four

Die Gruppenphase startet Ende September, nachdem sich die Nationalteams von der WM erholt haben, und läuft bis Mitte November. Die vier Gruppensieger der Liga A treffen im März 2027 in einem Viertelfinale auf einen Gruppenzweiten, wobei diese Duelle die Teilnehmer für das Final Four ermitteln. Das Final Four findet vom 9. bis 13. Juni 2027 statt, dort wird schließlich der Turniersieger gekürt. Die DFB-Auswahl wartet nach vier Auflagen noch auf den Titel; beim jüngsten Turnier erreichte Deutschland erstmals das Final Four und belegte am Ende Platz vier.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Rekordhalter und Vorgeschichte

Portugal sicherte sich in der letzten Ausgabe den Sieg und ist mit zwei Titeln derzeit Rekordgewinner der Nations League. Spanien und Frankreich konnten das Turnier bisher je einmal gewinnen. Diese historische Einordnung zeigt, wie schnell sich das Kräfteverhältnis in diesem Wettbewerb verschieben kann und welche Bedeutung der Wettbewerb als Plattform für internationale Tests und die Entwicklung von Kadern hat.