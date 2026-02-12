UEFA Nations League 2026/27 – Alles, was du wissen musst!

Die 2026/27 UEFA Nations League startet im September 2026 und bringt wieder vier Ligen, Auf- und Abstieg sowie eine kurze K.o.-Phase für die besten Teams. Die Auslosung für die Ligaphase findet am 12. Februar 2026 um 18:00 CET in Brüssel statt. Der Spielplan sieht ein verlängertes Länderspielfenster vom 24. September bis 6. Oktober 2026 mit teils eng getakteten Begegnungen vor; die Finals sind für den 9.–13. Juni 2027 terminiert. Zudem spielt die Nations League eine Rolle bei der Vergabe der letzten Plätze für die UEFA EURO 2028 – für manche Verbände bedeutet das eine zusätzliche Qualifikationschance über Play-offs.

Modus, Bedeutung und Neuerungen

Die UEFA Nations League ist als Wettbewerbsstruktur konzipiert, um langweilige Freundschaftsspiele zu reduzieren und vergleichbare Gegner in wettbewerbsfähigen Partien zu gewährleisten. Nationalmannschaften treten in vier Ligen (A–D) an; Gruppenplatzierungen entscheiden über Aufstieg und Abstieg. Gleichzeitig können bestimmte Platzierungen in der Nations League eine zweite Chance für die EURO-Qualifikation eröffnen: Teams, die in der regulären EM-Qualifikation scheitern, können über Nations-League-Play-offs einen zusätzlichen Pfad erhalten.

Für die fünfte Ausgabe fällt die Ligaphase in ein außergewöhnlich langes Länderspielfenster, in dem viele Verbände vier Partien in kurzer Abfolge bestreiten. Das verlangt von Mannschaften hohe Belastbarkeit und effiziente Kaderplanung durch die Übungsleiter. Wie bei früheren Ausgaben sind neben direktem Auf- und Abstieg zusätzliche Play-offs geplant, um strittige Platzierungen sportlich zu klären.

Termine: Spieltage, Play-offs und Finalturnier

Die Ligaphase ist wie folgt angesetzt: Matchday 1 am 24.–26. September 2026, Matchday 2 am 27.–29. September 2026, Matchday 3 am 30. September–3. Oktober 2026 (der Mittwoch, 30. September, kann ausnahmsweise genutzt werden), Matchday 4 am 4.–6. Oktober 2026 sowie Matchday 5 am 12.–14. November und Matchday 6 am 15.–17. November 2026. Diese Dichte beeinflusst Trainingsplanung, Regeneration und taktische Vorbereitung erheblich.

Die Viertelfinals der Liga A sowie Promotion/Relegation-Play-offs zwischen Liga A/B und B/C sind für den 25.–30. März 2027 terminiert. Interessanterweise sind die Liga C/D-Play-offs für den 23.–28. März 2028 vorgesehen. Das Finalturnier mit vier Teams ist für den 9.–13. Juni 2027 eingetragen; Gastgeber und detaillierte Austragungsorte wurden von UEFA-Seite noch nicht final bestätigt.

Ligen, Gruppen und Lostöpfe für 2026/27

Die Zusammensetzung der Ligen ergibt sich aus den Gesamtplatzierungen der Saison 2024/25. Für die Auslosung treten einige Partien mit Platzhalter-Teams an, da die endgültige Reihenfolge nach Play-offs in der Saison 2024/25 (März 2026) bestätigt wird.

League A

Pot 1: Portugal, Spanien, France, Germany

Pot 2: Italy, Netherlands, Denmark, Croatia

Pot 3: Serbia, Belgium, England, Norway

Pot 4: Wales, Czechia, Greece, Türkiye

League B

Pot 1: Scotland, Hungary, Poland, Israel

Pot 2: Switzerland, Bosnia and Herzegovina, Austria, Ukraine

Pot 3: Slovenia, Georgia, Republic of Ireland, Romania

Pot 4: Sweden, North Macedonia, Northern Ireland, Kosovo

League C

Pot 1: Iceland, Albania, Montenegro, Kazakhstan

Pot 2: Finland, Slovakia, Bulgaria, Armenia

Pot 3: Belarus, Faroe Islands, Cyprus, Estonia

Pot 4: Latvia or Gibraltar, Luxembourg or Malta, Moldova, San Marino

Hinweis: Die Plätze 45–48 werden nach den League C/D Play-offs im März 2026 (Latvia/Gibraltar und Luxembourg/Malta) endgültig bestimmt. Für die Auslosung treten die betroffenen Begegnungen mit Platzhaltern an.

League D

Pot 1: Azerbaijan, Lithuania, Gibraltar or Latvia, Malta or Luxembourg

Pot 2: Liechtenstein, Andorra

Auch hier werden die Ränge 49–52 nach den Play-offs im März 2026 festgelegt; die Auslosung verwendet entsprechende Platzhalter.

Auslosung, Registrierung und Play-off-Regelung

Die Auslosung der Ligaphase findet am Donnerstag, 12. Februar 2026, in Brüssel statt (Beginn: 18:00 CET). Die Ligaeinteilung basiert auf den Finalplatzierungen der Saison 2024/25 und der offiziellen Teamregistrierung durch die Verbände. Mannschaften, die in den C/D-Play-offs stehen, werden bei der Auslosung durch Platzhalter vertreten.

Neben dem klassischen Auf- und Abstieg sind auch zusätzliche Promotion/Relegation-Play-offs geplant — ähnlich wie in der Ausgabe 2024/25 —, vorrangig im März 2027. Die K.o.-Phase der Liga A entscheidet in den Viertelfinals über die vier Teilnehmer der Endrunde; dort spielt der Sieger jeder Viertelfinalbegegnung um den Nations-League-Titel.

Bisherige Endrunden und Sieger

Die Nations League hat seit ihrer Einführung bereits mehrere Finals gesehen: 2019 gewann Portugal gegen die Niederlande (1:0, Porto), 2021 setzte sich Frankreich gegen Spanien (2:1, Mailand) durch, 2023 siegte Spanien gegen Kroatien im Elfmeterschießen (0:0 n.V., 5:4 i. E., Rotterdam) und 2025 gewann Portugal gegen Spanien nach Elfmeterschießen (2:2 n.V., 5:3 i. E., München). Diese Historie unterstreicht die sportliche Qualität und Wettbewerbsdichte des Formats.