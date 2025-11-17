WM-Auslosung 2026 – Haaland schießt Italien raus – und hilft Deutschland in WM-Lostopf 1

WM-Auslosung: Norwegens Haaland bringt Deutschland in Lostopf 1 – wenn die Slowakei bezwungen wird

Dank des 4:1 Sieges Norwegens über Italien ist der Weg für die deutsche Nationalmannschaft zur besten Ausgangsposition bei der WM 2026 plötzlich frei. Doch Julian Nagelsmanns Team muss liefern – der Druck steigt vor dem letzten Qualifikationsspiel gegen die Slowakei um nicht in den WM-Playoffs zu kommen. Um in den Lostopf 1 zu gelangen sollte man heute Abend gewinnen, dann würde man Italien in der FIFA-Weltrangliste wohl überholen. Am 5.12. erfolgt die WM-Gruppenauslosung.

Haaland sorgt für Verschiebung in der Weltrangliste

Erling Haaland hat mit seinen Treffern gegen Italien nicht nur Norwegen zur WM geschossen, sondern auch unfreiwillig der DFB-Elf einen Vorteil verschafft. Der 4:1-Auswärtssieg der Skandinavier hat unmittelbare Auswirkungen auf die FIFA-Weltrangliste, denn die Azzurri verlieren durch die Niederlage massiv an Punkten. Genau das öffnet für Deutschland die Tür zum Setzplatz im Lostopf 1 – vorausgesetzt, das eigene Spiel gegen die Slowakei wird gewonnen.

Die FIFA-Weltrangliste, die am Mittwoch veröffentlicht wird, ist die Grundlage für die Gruppeneinteilung bei der WM-Auslosung am 5. Dezember in Washington. Durch Italiens Abrutschen reicht Deutschland ein Sieg, um unter die Top 9 der Welt zurückzukehren – eine Voraussetzung, um im besten Lostopf gesetzt zu sein.

Lostopf 1: Deutschlands Chance auf eine „leichtere“ Gruppe

Ein Platz in Lostopf 1 bedeutet: kein Vorrundenduell mit Schwergewichten wie Argentinien, Frankreich, Brasilien oder England. Auch Gastgeber USA wäre damit kein Gruppengegner. Das wäre ein klarer Vorteil – taktisch wie psychologisch – für die DFB-Elf, die bei der vergangenen WM schon in der Vorrunde gescheitert war.

Die FIFA hat sich zwar noch nicht endgültig auf ein Setzsystem festgelegt, doch selbst wenn sie erneut ein alternatives Modell wählen sollte, würde Deutschland diesmal profitieren. Anders als zuletzt spekuliert, droht der DFB-Auswahl nun nicht mehr der Absturz in Lostopf 2, weil Italien durch die Niederlage aus dem Topf rutscht.

FIFA-Regeln weiter unklar – doch die Lage ist nun eindeutig

In den letzten Wochen hatte die FIFA mit unterschiedlichen Setzvarianten für Unruhe gesorgt. Eine Idee: Die Sieger der Playoff-Pfade könnten nicht wie bisher automatisch in Lostopf 4 landen, sondern je nach Ranking höher gesetzt werden. Im Fall von Italien wäre das – bis zur Niederlage gegen Norwegen – sogar Topf 1 gewesen. Das hätte Deutschland in Topf 2 gedrängt.

Jetzt könnte genau dieses Konstrukt zum Vorteil werden: Sollte das DFB-Team gegen die Slowakei verlieren und dadurch in die Playoffs müssen, würde es durch das eigene Ranking immerhin in Topf 2 rutschen – und nicht ganz unten landen.

Slowakei-Spiel wird zur Weichenstellung

Julian Nagelsmann dürfte sich auf solche Rechenspiele nicht einlassen wollen. Gegen die Slowakei geht es nicht nur um das direkte WM-Ticket, sondern auch um die optimale Ausgangslage für das Turnier. Ein Sieg bringt nicht nur Sicherheit, sondern auch das Privileg, als Gruppenkopf gesetzt zu sein – ohne Umweg über Rechentricks oder Playoff-Risiken.

Klar ist: Der Spielplan der Qualifikation endet in dieser Woche. Direkt im Anschluss will die FIFA ihre endgültigen Regularien für die Auslosung veröffentlichen. Bis dahin kann Deutschland mit einem Erfolg gegen die Slowakei alles klarmachen – und die Haaland-Hilfe voll ausnutzen.