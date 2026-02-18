UEFA Europa League Sportwetten: VfB Stuttgart im Hinspiel gegen Celtic Glasgow der Favorit

In der UEFA Europa League nimmt der VfB Stuttgart im Play-off-Hinspiel gegen Celtic Glasgow den ersten Schritt in Richtung Achtelfinale. Laut Sportwettenanbieter bwin gehen die Schwaben am Donnerstagabend (21:00 Uhr) im legendären Celtic Park mit einem 2.10-Favoritenstatus ins Spiel. Ein Auswärtssieg würde den VfB dem Einzug in die Runde der letzten 16 deutlich näherbringen, während ein Remis das Rückspiel in Stuttgart deutlich brisanter gestalten würde. Die Partie wird live bei RTL übertragen.

Quotenlage: 2.10-Favoritenrolle für den VfB

Bei bwin notiert der VfB Stuttgart für den Auswärtssieg im Celtic Park eine Quote von 2.10, Celtic Glasgow liegt bei 3.30. Ein Unentschieden ist mit 3.60 taxiert. Nach diesen 3‑Wege-Quoten gehen die Buchmacher den auswärtigen Erfolg der Schwaben als leicht wahrscheinlichere Option ein, ein Heimsieg der Schotten gilt laut bwin eher als unwahrscheinlich. Dennoch bleibt die Paarung offen: Ein Remis würde aufgrund der ausgeglichenen Chancen das Saisonduell in der Mercedes-Benz Arena eine Woche später zusätzlich aufladen.

Spieltermin, Austragungsort und Übertragung

Das Hinspiel findet am Donnerstagabend um 21:00 Uhr im Celtic Park in Glasgow statt, einem der traditionsreichsten Stadien Europas. RTL überträgt die Partie, Fans können die Vorentscheidung im Play-off live verfolgen. Die Begegnung ist Teil der Play-off-Runde zur UEFA Europa League, in der der Sieger das Ticket für das Achtelfinale lösen kann.

Ausblick: Rückspiel und Wettinfos

Kommt es zu einem Unentschieden im Hinspiel, steigt die Brisanz vor dem Rückspiel in Stuttgart eine Woche später. Die Play-off-Rückspiele der UEFA Europa League sind für den 26. Februar angesetzt. Aktuelle Quoten und weitere Informationen stellt bwin auf bwin.de sowie in der App für iPhone und Android zur Verfügung; zudem informiert bwin über seine Social‑Media‑Kanäle.