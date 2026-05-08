UEFA Europa League Finale in Istanbul: SC Freiburg gegen Aston Villa

Das Finale der UEFA Europa League steigt in Istanbul. Am Mittwoch, dem 20. Mai, um 21:00 Uhr MEZ treffen der SC Freiburg und Aston Villa im Tüpras-Stadion aufeinander. Beide Klubs haben sich nach erfolgreichen Heimspielen in einem packenden Halbfinale das Ticket für das Endspiel gesichert.

Freiburg setzt sich gegen Sporting Braga durch

Der SC Freiburg zeigte im Rückspiel gegen Sporting Braga große Widerstandskraft. Nach dem 1:2 im Hinspiel drehte der Bundesligist die Begegnung vor heimischer Kulisse mit einem verdienten 3:1. Den Auftakt machte Lukas Kübler mit dem 1:0 in der 19. Minute, ehe Johan Manzambi in der 41. Minute nachlegte. Kübler traf nach der Pause erneut und sorgte in der 72. Minute für die Vorentscheidung. Zwar verkürzte Pau Victor in der 79. Minute noch für die Portugiesen, doch Freiburg brachte den Vorsprung souverän über die Zeit und steht damit historisch erstmals im Finale.

Aston Villa lässt Nottingham Forest keine Chance

Auch Aston Villa löste die Aufgabe im Halbfinale eindrucksvoll. Nach dem knappen 0:1 im Hinspiel gegen Nottingham Forest drehte das Team aus Birmingham das Duell vor den eigenen Fans mit einem klaren 4:0. Ollie Watkins eröffnete in der 36. Minute den Torreigen, bevor Emi Buendia in der 58. Minute per Elfmeter erhöhte. Den Schlusspunkt setzte John McGinn mit einem Doppelpack in der 77. und 80. Minute. Mit diesem deutlichen Ergebnis untermauerten die Villans ihre Rolle als Favorit für das Endspiel in der Türkei.

Europa League Aston Villa 2.50 xG 0.61 4 0 Nottingham Forest Europa League SC Freiburg 1.71 xG 1.41 3 1 SC Braga

Istanbul rüstet sich für ein großes Fan-Fest

In Istanbul wächst die Vorfreude auf das europäische Topspiel spürbar. Das Tüpras-Stadion, Heimstätte des 16-maligen türkischen Meisters Besiktas, bietet den Rahmen für das Duell zwischen der Bundesliga-Überraschung und dem Premier-League-Schwergewicht. Tausende Anhänger beider Vereine werden am Bosporus erwartet und dürften die Stadt in ein farbenfrohes Fußballfest verwandeln. Für Freiburg und Aston Villa geht es dabei nicht nur um den begehrten Pokal, sondern auch um den direkten Einzug in die Champions League der kommenden Saison.