UEFA Champions League Finale 2026 – so sieht der neue Spielball aus

adidas hat den offiziellen Spielball für das UEFA Champions League Finale 2026 in Budapest präsentiert. Das Design vereint Budapests Identität als „Buda und Pest – eine Geschichte zweier Städte“ in einer violetten, metallischen Farbgebung mit changierendem Pigment‑Finish. Grafische Elemente greifen die Jugendstil‑Architektur sowie Fluss- und Brückenmotive auf, während Löwen‑ und Drachenornamente Stärke und Stolz symbolisieren. Technisch setzt das Leder auf eine thermisch geklebte, nahtlose Konstruktion, die Präzision, Konstanz und Kontrolle garantieren soll.

Design: Violette Metalloptik und Jugendstil‑Inspiration

Im Zentrum des Finalballs steht eine metallisch violette Grundfarbe, die durch ein spezielles Pigment‑Finish je nach Licht und Blickwinkel unterschiedliche Nuancen zeigt. Das grafische Konzept orientiert sich an der charakteristischen Jugendstil‑Architektur Budapests: fließende Texturen und leuchtende Akzente verweisen auf Donau, Brücken und die nächtlich erleuchteten Straßen der ungarischen Hauptstadt. Als lokale Hommage zeigt das Design ikonische Löwen‑ und Drachenmotive, die Sinnbild für Stärke und städtische Stimmung sind. Für Sichtbarkeit auf dem Rasen sorgen die adidas‑ und UEFA Champions League‑Logos in kräftigem Gelb, die einen hohen Kontrast zur Grundfarbe setzen.

Technik und Spielverhalten: Nahtlose Konstruktion für Profi‑Ansprüche

Die technische Ausführung des Spielballs entspricht den höchsten Anforderungen im Profi‑Fußball. Durch die thermisch geklebte, nahtlose Bauweise bietet die Kugel konstante Rebound‑Eigenschaften und ein gleichmäßiges Flugverhalten. Spieler sollen von hoher Präzision und Kontrolle profitieren; die Konstruktion fokussiert auf wiederholbare Ballkontakte und zuverlässiges Spielgefühl unter Wettkampfbedingungen.

Jubiläum: 25 Jahre Partnerschaft zwischen adidas und der UEFA Champions League

Der Finalball markiert zugleich das 25‑jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen adidas und der UEFA Champions League. Ein Vierteljahrhundert prägt adidas mit Innovationen und dem weiterentwickelten Sternenball das Erscheinungsbild des prestigeträchtigen Wettbewerbs. Der Spielball für das Finale 2026 ist ab sofort in adidas Stores, bei ausgewählten Händlern sowie online unter adidas.de/fussball-balle erhältlich.

Spielballs für das Finale der UEFA Women’s Champions League 2026

Vergangene Woche präsentierte die Marke mit den drei Streifen außerdem den Finalball für die UEFA Women’s Champions League 2026. Inspiriert vom nordischen Erbe der Gastgeberstadt Oslo verbindet der Ball alte Symbolik mit modernem Design. Markante rote Akzenten sowie metallisch-silbernen Details und Grafiken spiegeln Oslos Identität als „die Tigerstadt“ wider.