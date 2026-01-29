UEFA Champions League Auslosung Play-offs der K.-o.-Phase: Wo & wann wird gelost, wer ist dabei?

Die Auslosung der Play-offs der K.-o.-Phase der UEFA Champions League 2025/26 findet am Freitag, den 30. Januar um 12:00 Uhr MEZ statt. In diesem entscheidenden Schritt treten die 16 Teams an, die in der Ligaphase die Plätze 9 bis 24 belegt haben. Die besten acht Mannschaften haben sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Fans können die Auslosung live auf UEFA.com verfolgen.

Teams bei der Auslosung der Play-offs

Die 16 beteiligten Mannschaften stehen nach Abschluss der Ligaphase fest. Die gesetzten Klubs sind:

Real Madrid (ESP)

Inter (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Newcastle United (ENG)

Juventus (ITA)

Atlético Madrid (ESP)

Atalanta (ITA)

Bayer Leverkusen (GER)

Die ungesetzten Teams setzen sich aus folgenden Vereinen zusammen:

Borussia Dortmund (GER)

Olympiacos (GRE)

Club Brugge (BEL)

Galatasaray (TUR)

AS Monaco (FRA)

Qarabağ (AZE)

Bodø/Glimt (NOR)

Benfica (POR)

Übertragung der Auslosung

Die Auslosung wird live auf UEFA.com sowie in der offiziellen UEFA Champions League App übertragen. Fans haben somit die Möglichkeit, die spannenden Paarungen in Echtzeit zu verfolgen und live mitzufiebern.

Durchführung der Auslosung

Die Auslosung erfolgt im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon, Schweiz. Die Paarungen für die Play-offs werden nach spezifischen Grundsätzen ermittelt. Die Klubs werden in vier gesetzte und vier ungesetzte Paare eingeteilt, wobei die gesetzten Mannschaften gegen die ungesetzten antreten. Es sind folgende Kombinationen vorgesehen:

Klub 9 oder 10 gegen Klub 23 oder 24

Klub 11 oder 12 gegen Klub 21 oder 22

Klub 13 oder 14 gegen Klub 19 oder 20

Klub 15 oder 16 gegen Klub 17 oder 18

Termine für die Play-offs

Die Spiele der Play-offs finden über zwei Partien statt, wobei die gesetzte Mannschaft das Rückspiel zu Hause austrägt. Die Hinspiele sind für den 17. und 18. Februar 2026 angesetzt, während die Rückspiele am 24. und 25. Februar 2026 stattfinden. Bei Konflikten mit Stadionverfügbarkeiten wird die UEFA die Termine und Anstoßzeiten gemäß den festgelegten Richtlinien anpassen.

Die acht Klubs, die sich in den Play-offs durchsetzen, ziehen in die Runde der letzten 16 ein, deren Auslosung am Freitag, den 27. Februar 2026, stattfinden wird.

K.-o.-Phase der Champions League

Die K.-o.-Phase der Champions League umfasst die folgenden Termine:

Play-offs: 17./18. & 24./25. Februar 2026

Auslosung Achtel-, Viertel- und Halbfinale: 27. Februar 2026

Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026

Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026

Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026 in Budapest

