U21 Nationalspieler Tresoldi von Italien & Argentinien umworben? Oder doch mit Deutschland zur WM 2026?

U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi (21) schießt sich ins Rampenlicht: Nach seinem Doppelpack beim 3:0 gegen Nordirland im Kampf um das EM-Ticket steht der Angreifer im Fokus mehrerer Nationalverbände und Topklubs. Bundestrainer Julian Nagelsmann beobachtet den Stürmer genau und machte ihm bereits Hoffnung auf eine Teilnahme an der WM 2026. Gleichzeitig besteht Auswahlberechtigung für Italien und – wie BILD erfuhr – sogar für Argentinien. Auf Klubseite notieren Beobachter Arsenal, während Tresoldi derzeit bei Brügge spielt.

Nagelsmann könnte Tresoldi aus der U21 in die A‑Elf holen

Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte sich einen Stürmer aus der U21 schnappen: Nicolò Tresoldi (21) steht auf der Liste möglicher Kandidaten für die Nationalmannschaft. Nagelsmann lobte Tresoldi bereits öffentlich und signalisiert, dass der Angreifer im Wettbewerb um einen Platz in der A‑Nationalmannschaft berücksichtigt wird. Die Debatte um seine Einberufung unterstreicht die Bedeutung der U21-Leistungen für die Kaderplanung der DFB-Auswahl.

Doppeltorschütze beim 3:0 über Nordirland – Auftritt mit Aussagekraft

Beim 3:0 über Nordirland im Kampf um das EM‑Ticket traf Tresoldi doppelt und führte Deutschland zum Sieg. Dieser Auftritt verschaffte dem 21‑Jährigen erheblich mehr Aufmerksamkeit und zeigt seine Durchschlagskraft in entscheidenden Spielen. Dennoch hat sich Tresoldi für die A‑Nationalmannschaft bisher noch nicht festgespielt; sein Wert für die Auswahl hängt nun von weiteren Einsätzen und Konstanz ab.

Internationale Wurzeln: Italienische Herkunft, argentinisches Interesse

Sein Weg ist international geprägt: Vater Emanuele Tresoldi spielte für Italiens U21, Nicolò wurde in Italien geboren und könnte demnach für sein Geburtsland spielen. Jetzt kommt eine weitere Nation ins Spiel. Wie BILD erfuhr, hat sich auch der argentinische Verband bei der Tresoldi‑Seite gemeldet.

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Der Grund für das argentinische Interesse liegt in der Familie: Mama Barbara Caffi ist Argentinierin, sodass auch Argentinien eine Option darstellt. Diese Mehrfachberechtigung macht die Personalplanung auf Verbandsseite komplizierter und erhöht den Druck auf den Spieler sowie auf die Berater, die Nationalelf‑Entscheidung zu begleiten.

Nagelsmanns Aussage in der Pressekonferenz: Hoffnung auf die WM 2026

Nagelsmann schaute genau hin, lobte Tresoldi bereits im November auf einer Pressekonferenz und machte ihm Hoffnung auf die WM. Wörtlich sagte Nagelsmann: „Da sind viele Spieler in der Verlosung, die da reinrutschen können. Das kann Ouedraogo betreffen, das kann Lennart Karl betreffen, das kann Tresoldi betreffen.“ Diese Aussage stammt aus einer Presserunde im November und signalisiert, dass Tresoldi zum erweiterten Kreis zählt.

Die Erwähnung in dieser Aufzählung stellt Tresoldi auf eine Stufe mit weiteren jungen Talenten, die Nagelsmann für die Zukunft in Betracht zieht. Gleichzeitig bedeutet die Formulierung „in der Verlosung“ nicht zwangsläufig eine sofortige Nominierung, sondern verdeutlicht die Konkurrenzsituation für einen Kaderplatz bei der WM 2026.

Nicht nur Nationalverbände beobachten den 21‑Jährigen genau. Auch bei den Klubs ist das Interesse groß: Arsenal hat den Angreifer auf der Liste. Damit rückt Tresoldi in den Blick von Spitzenvereinen, die mögliche Transfers, Ablösesummen, Vertragsdauer und einen Medizincheck abwägen müssten.

Zuvor stürmte Tresoldi für Hannover 96, ehe er zu Brügge wechselte. In dieser Saison kommt Tresoldi für Brügge (Belgien) in 48 Spielen auf 17 Tore und fünf Assists.