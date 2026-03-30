U21-Nationalspieler Tom Bischof hofft auf WM 2026 – Schafft er noch den Sprung?

Bayern-Spieler Tom Bischof gibt die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme im Sommer nicht auf und hat deshalb noch keinen Urlaub gebucht. Der Kapitän der deutschen U21 Nationalmannschaft sagt offen, dass er sich über eine Einladung freuen würde und darauf hin arbeite. Vor dem wichtigen EM-Qualifikationsspiel in Griechenland am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) stellte er seine Ambitionen klar. Gleichzeitig betont Bischof, dass Leistung bei Bayern die Chancen erhöht und er den Dialog mit dem Bundestrainer sucht.

Bischof hofft auf WM-Teilnahme

U21-Nationalspieler Tom Bischof hat die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme im Sommer noch nicht aufgegeben. „Ich bin offen und würde mich freuen, wenn ich dabei bin. Darauf arbeite ich hin“, sagte der Kapitän der deutschen U21 vor dem wichtigen EM-Qualifikationsspiel in Griechenland am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX). Damit stellte der 20-Jährige in der Presserunde seine Ambition klar und verband persönliche Perspektive mit dem anstehenden Pflichtspiel.

Bayern-Leistung als Türöffner

Bischof zog die Verbindung zwischen Klubform und Nationalmannschaftskarriere: „Wenn man bei Bayern Leistung bringt, hat man gute Chancen. Deswegen habe ich auch noch keinen Urlaub gebucht.“ Die Aussage macht deutlich, dass für den Mittelfeldspieler der aktuelle Formtrend beim Rekordmeister und die Leistungen auf Vereinsniveau ausschlaggebend für mögliche Berufungen in die A-Nationalmannschaft sind. Gleichzeitig signalisiert er Durchhaltevermögen und Konzentration auf Trainings- und Spielrhythmus.

Einzige A-Länderspiel im Juni 2025 gegen Frankreich

Bischof hatte im Juni 2025 im Nations-League-Spiel gegen Frankreich (0:2) sein bislang einziges Spiel für das Team von Julian Nagelsmann absolviert. Das Ergebnis und die Erfahrung auf A-Niveau zählen zu seinen bisherigen Stationen auf internationaler Ebene und sind ein Referenzpunkt für seine Ambitionen. Die Partie unter Nagelsmann bleibt sein bisheriger Premiereneinsatz im A-Team.

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Austausch mit dem Bundestrainer

Zur Situation mit dem Bundestrainer sagte Bischof: „Ich habe mit dem Bundestrainer natürlich zuletzt noch geredet, das bleibt aber unter uns“, sagte der 20-Jährige am Montag. Die Formulierung unterstreicht einen vertraulichen Austausch zwischen Spieler und Übungsleiter und deutet an, dass Hinter-den-Kulissen-Gespräche stattfinden, ohne Details offenzulegen. Die Aussage wirkt wie ein bewusst zurückhaltendes Statement zur eigenen Perspektive.

Vorfreude auf das Spiel in Athen

Der Partie in Athen blickt Bischof voller Freude entgegen. „Es wird ein geiles Spiel in einem geilen Stadion. Mich pusht es, wenn da eine geilere Stimmung ist, das heizt mich mehr an. Ich hoffe, dass noch ein, zwei Leute mehr kommen als angekündigt“, sagte Bischof. Damit betonte der Kapitän die Bedeutung von Atmosphäre und Zuschauerrückhalt für die Leistung der Mannschaft und hob die Erwartung an die Fans in Griechenlands Hauptstadt hervor.

Tabellensituation und Weg zur EM 2027

Die U21 braucht im Kampf um das direkte EM-Ticket einen Sieg, um Griechenland noch einzuholen. Weil das Hinspiel in Jena 2:3 verloren ging, liegt das DFB-Team drei Punkte zurück. Ideal wäre ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung, um auch den direkten Vergleich zu gewinnen.

Nur die Gruppensieger erreichen sicher die Endrunde 2027 in Serbien und Albanien, bei der auch die Olympiatickets für 2028 vergeben werden.