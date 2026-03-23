U21 Nationalmannschaft ohne Collins und Aseko: Baur ins Aufgebot nachnominiert

Die deutsche U21 Fußball-Nationalmannschaft muss in der EM-Qualifikation kurzfristig umbauen: Abwehrspieler Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und Mittelfeldmann Noel Aseko (Hannover 96) stehen dem Aufgebot nicht zur Verfügung. Collins reiste verletzungsbedingt nicht an, Aseko ist „krankgeschrieben“ – Trainer Antonio Di Salvo reagierte und nominierte Nachwuchsspieler Mika Baur vom SC Paderborn nach. Di Salvo äußerte Hoffnungen auf keinen schweren Befund bei Collins und schließt weitere Änderungen am Kader nicht aus. Gleichzeitig bestätigte der Bundestrainer, dass Tom Bischof von Bayern München vorerst Kapitän der U21 bleibt.

Ausfälle: Collins und Aseko fehlen der U21

Nnamdi Collins konnte am Montag nicht zur DFB-Auswahl anreisen, weil er nach einem Treffer am Sprunggelenk angeschlagen ist. „Da haben wir das Signal bekommen, dass es einfach nicht funktioniert. Ich drücke die Daumen, dass es keine schwere Verletzung ist“, sagte Antonio Di Salvo am Montag. Noel Aseko von Hannover 96 wurde laut Di Salvo krankgeschrieben und steht daher ebenfalls nicht zur Verfügung. Der Übungsleiter ließ offen, ob es noch weitere Nachnominierungen geben wird.

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Nachnominierung: Mika Baur rückt ins Aufgebot

Als direkte Reaktion auf die Ausfälle berief Di Salvo Mika Baur vom SC Paderborn in den U21-Kader nach. Baur ergänzt die Optionsliste für die bevorstehenden Qualispiele und soll dem Team zusätzliche Breite geben. Di Salvo betonte, dass er das Aufgebot flexibel handhaben werde, sollten weitere Personalfragen auftreten.

Bischof bleibt Kapitän – Taktische Ausrichtung

Tom Bischof von Bayern München bleibt nach Angaben des Trainers vorerst Mannschaftskapitän der U21. „Tom wird unser Kapitän sein. Er hat es hervorragend gemacht. Ich habe in den Vorgesprächen gespürt, dass er richtig Bock hat auf die Spiele, dass er vorangehen möchte“, sagte Di Salvo und ergänzte, dass Bischof im Zentrum eingesetzt werde und nicht auf außen.

Bedeutung der Partien: EM-Qualifikation und Olympia-Tickets

Für die deutsche U21 stehen zwei wichtige Qualispiele auf dem Weg zur EM 2027 in Serbien und Albanien an, bei denen auch die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 vergeben werden. Am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) trifft der Tabellenzweite der Gruppe F in Braunschweig auf Nordirland, vier Tage später folgt in Athen das entscheidende Duell gegen das bisher makellose Griechenland.