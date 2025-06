U21-EM: Bundestrainer Di Salvo benennt finalen U21 DFB-Kader + U21 Spielplan

U21-EM: Di Salvo benennt finalen Kader – klare Entscheidungen, große Ziele

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist bereit für die U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei. Nach einer intensiven Vorbereitung im Weimarer Land hat Trainer Antonio Di Salvo seinen finalen 23-Mann-Kader nominiert – mit klaren Prioritäten und einem Ziel: das Finale in Bratislava.

Trainingslager mit positiver Bilanz

Vom 26. Mai bis 4. Juni absolvierte die U21 ein Trainingslager unter optimalen Bedingungen. „Die Mannschaft hat engagiert und konzentriert gearbeitet“, lobte Di Salvo. Die Mischung aus sportlichem Ernst und notwendigen Ruhephasen habe gepasst. Jetzt gilt der volle Fokus der EM, die am 11. Juni beginnt. Schon am 8. Juni reist das Team ins Base Camp nach Modra, wo die letzten Vorbereitungen abgeschlossen werden sollen.

Torwartentscheidung durch Verletzung gefallen

Bei der Auswahl der drei Torhüter nahm dem Trainerteam ein unglücklicher Zwischenfall die Entscheidung ab: Johannes Schenk verletzte sich an der Hand und fällt aus. Stattdessen rückt Nahuel Noll als dritter Keeper ins Aufgebot, neben Stammkraft Noah Atubolu und Tjark Ernst. Trotz der Verletzung sieht Di Salvo die Torwartposition stark besetzt und wünscht Schenk eine schnelle Genesung.

Härtefall in der Offensive: Scherhant muss weichen

Während in der Defensive kleinere Blessuren berücksichtigt werden mussten und durch den späten Einstieg von Nick Woltemade ein zusätzlicher Offensivspieler ins Team kommt, fiel die Wahl im Sturm besonders schwer. Derry Scherhant, der sowohl im März-Lehrgang als auch im aktuellen Trainingslager überzeugte, verpasst den Sprung in den Kader knapp. Er bleibt jedoch als potenzieller Nachrücker auf Abruf und wird im letzten Testspiel gegen Finnland noch zum Einsatz kommen.

Auftakt gegen Slowenien, England als Härtetest

Die Gruppenphase der EM beginnt am 12. Juni mit dem Duell gegen Slowenien in Nitra. Es folgen die Partien gegen Tschechien (15. Juni) und Mitfavorit England (18. Juni). Alle Spiele starten um 21 Uhr und werden live bei Sat.1 übertragen. Die zwei besten Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale, das Finale steigt am 28. Juni in Bratislava. Di Salvos Ziel ist klar formuliert: „Wir wollen nach Bratislava.“

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Der U21 Spielplan von Deutschland

U21 EM Deutschland U21 - - Slowenien U21 U21 EM Tschechien U21 - - Deutschland U21 U21 EM England U21 - - Deutschland U21

Der U21 EM Kader 2025

Torwart:

Noah Atubolu (SC Freiburg), Tjark Ernst (Hertha BSC), Nahuel Noll (SpVgg Greuther Fürth)

Abwehr:

Bright Akwo Arrey-Mbi (Sporting Braga), Elias Baum (SV Elversberg), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pharrel Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Tim Oermann (VfL Bochum), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf), Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach)

Mittelfeld:

Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Eric Martel (1. FC Köln), Paul Nebel (1. FSV Mainz 05), Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach), Merlin Röhl (SC Freiburg), Jan Thielmann (1. FC Köln), Paul Wanner (1. FC Heidenheim)

Angriff:

Nicolo Tresoldi (Hannover 96), Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05), Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Trainer:

Antonio Di Salvo (DFB)