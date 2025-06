U21 EM 2025 & Klub-WM in den USA: live bei SAT1 & ProSieben

Mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund sind bei der neuen Klub-WM in den USA zwei deutsche Schwergewichte am Start. Fans in Deutschland können die Spiele live im Free-TV und online verfolgen – ein Novum, das für Sender und Zuschauer gleichermaßen spannend wird. Auch die U21 EM 2025 wird live bei sat1 übertragen.

Großes Turnier, große Bühne – Klub-WM mit 32 Teams

Die FIFA-Klub-WM bekommt ein neues Gesicht: Statt nur sieben Teams wie bisher, treten vom 14. Juni bis 13. Juli erstmals 32 Mannschaften gegeneinander an. Für Deutschland sind der FC Bayern München und Borussia Dortmund qualifiziert. Die Spiele der beiden Klubs werden komplett live bei SAT.1 und ProSieben übertragen – sowohl im Fernsehen als auch via Stream auf Joyn und ran.de.

Die Ausstrahlung bedeutet einen logistischen Kraftakt. „Das ist eine Herausforderung – logistisch wie auch redaktionell“, sagte Gernot Bauer, Sportchef bei ProSiebenSat.1, in einer digitalen Medienrunde. Insgesamt zeigt das Sendernetzwerk 13 Spiele live, darunter neben den Partien der deutschen Teams auch die Halbfinals und das Finale – unabhängig von der deutschen Beteiligung.

Expertenrunde mit bekannten Gesichtern

Um die Klub-WM journalistisch aufzubereiten, setzt SAT.1 auf bekannte Namen. Die Expertenrunde liest sich wie ein Who’s Who des deutschen Fußballs: Alexander Zickler, Stefan Kuntz, Markus Babbel, Fredi Bobic und Thomas Helmer kommentieren das Geschehen. Moderiert wird die Sendung von Andrea Kaiser.

U21-EM ebenfalls live im Programm

Parallel zur Klub-WM findet auch die U21-Europameisterschaft statt – vom 12. bis 28. Juni in der Slowakei. Auch hierüber berichten SAT.1 und ran.de live. Die Spiele sind im TV und im Stream zu sehen. Vor Ort übernimmt Moderator Matthias Opdenhövel die Hauptrolle, unterstützt von Markus Babbel, der nach dem U21-Turnier zur Klub-WM wechselt.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Free-TV-Comeback für Klubfußball im Sommer

Für Fußballfans bedeutet das ein echter TV-Sommer mit Topspielen zur besten Sendezeit. Besonders bemerkenswert: Die Klub-WM ist im Free-TV zu sehen, ein Format, das ansonsten oft hinter Paywalls verschwindet. Die Übertragungen von SAT.1 und ProSieben versprechen nicht nur Reichweite, sondern auch fundierte Analysen und unterhaltsame Expertenmeinungen.