U21 EM 2023 Ergebnisse heute mit Deutschland: TV Spielplan, Tabellen, Teams & Gruppen

UEFA U21-EM in Georgien & Rumänien

Zwischen dem 21. Juni und dem 8. Juli findet die 24. Ausgabe der UEFA U21-EM statt. Die 16 teilnehmenden Teams kämpfen in 8 Stadien in Georgien und Rumänien um den begehrten Titel des Europameisters. Deutschland ist natürlich auch mit von der Partie. Der Weg der Elf zur Titelverteidigung wird jedoch keineswegs leicht, da das Teilnehmerfeld so stark wie kaum zuvor ist. Was darf man beim kommenden Turnier auf dem Zettel haben? Der deutsche DFB Kader der U21



Update 28.6. 20 Uhr – Deutschland ist ausgeschieden! Nur ein Punkt – Tabellenletzter!

UEFA U21-EM 2023 mit 16 Teilnehmer in 4 Gruppen

Zeitraum: 21. Juni und dem 8. Juli

Deutschland in Gruppe C mit England, Israel, Tschechien

TV-Übertragung auf SAT1, MAXX und ran.de im Livestream

Liveticker zur EM 2023 der U21 News, Tabellen, Ergebnisse und Spielplan 28.6. 22 Uhr – In der Gruppe D gewinnt Frankreich auch sein 3.Spiel, Zweiter wird die Schweiz. Eine ganz enge Gruppe, Italien und Norwegen scheiden knapp aus. 28.6. 20 Uhr – Deutschland ist ausgeschieden! Nur ein Punkt – Tabellenletzter! England und Israel kommen weiter. 27.6. – Aus der Gruppe A sind Gastgeber Georgien und Portugal im Viertelfinale, aus der EM Gruppe B haben es Spanien und die Ukraine geschafft. 24.6. – Heute geht es mit dem 2.Spieltag der EM-Gruppen A und B weiter unter u.a. spielen Portugal und die Niederlande um 18 Uhr gegeneinander. Spanien gegen Kroatien in der Gruppe B gibt es um 20:45 Uhr. 22.6. – Am ersten Spieltag der Gruppen C und D kam Deutschland ins Spiel: nur 1:1 gegen Israel, England gewann in dieser Gruppe mit 2:0 gegen Tschechien. 21.6. – In den EM Gruppen A und B wurde heute gespielt, dabei gewann Spanien mit 3:0 und wurde der Favoritenrolle gerecht. Unten alle Ergebnisse und die Tabellen.

Gruppen der U21 EM 2023

EM U21 Gruppe A: Belgien, Georgien, Niederlande, Portugal

EM U21 Gruppe B: Kroatien, Rumänien, Spanien, Ukraine

EM U21 Gruppe C: Deutschland, England, Israel, Tschechien

EM U21 Gruppe D: Frankreich, Italien, Norwegen, Schweiz

Hammergruppe A

Schon bei der Auslosung war klar, dass uns in der Gruppe A ein harter Kampf um den Einzug ins Viertelfinale erwartet. Der einzige Außenseiter in dieser Gruppe ist der Gastgeber Georgien, der beim Turnier sein U21-EM-Debüt feiern wird. Die besten Chancen auf einen der zwei ersten Gruppenplätze hat der Vizemeister vom vergangenen Turnier Portugal. Die größte Stärke der Portugiesen liegt in der Offensive, die von einigen bewährten Talenten angeführt wird, wie Fabio Vieira (Arsenal), Francisco Conceicao (Ajax Amsterdam) und Henrique Araujo (PSV Eindhoven). An individueller Qualität mangelt es jedoch auch bei Belgien und der Niederlande nicht. Dies bezieht sich primär auf die Oranje, die traditionell sehr stark bei Jugendturnieren ist. Die Leistungsträger in den Reihen des zweifachen Europameisters sind Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Joshua Zirkzee (Bologna) und Ryan Gravenberch (Bayern München).

Stand: 27.6.2023 # Land Spiele G U V Tore TD P 1 Georgien 3 1 2 0 5:3 2 5 2 Portugal 3 1 1 1 3:4 -1 4 3 Niederlande 3 0 3 0 2:2 0 3 4 Belgien 3 0 2 1 3:4 -1 2

Spanien als klarer Favoriten in der Gruppe B

Der klare Favorit in der Gruppe B und einer der Topfavoriten auf den EM-Titel ist Spanien. Der fünffache Europameister mit Cheftrainer Santi Denia reist mit einer sehr starken Mannschaft zum Turnier an. Die Fäden im spanischen Spiel ziehen Sergio Gomez (Manchester City), Hugo Guillamon (Valencia) und Abel Ruiz (Braga). Um den zweiten Gruppenplatz kämpfen der Gastgeber Rumänien, Kroatien und die Ukraine. Die besten Chancen auf den Einzug in die nächste Turnierphase hat Kroatien. Zusätzlich zu den Bundesliga-Legionären David Colina, Dion Drelja Beljo (beide FC Augsburg) und Bartol Franjic (Wolfsburg) darf sich der Coach Dragan Skocic auf einige andere große Talente verlassen, wie Roko Simic (Zürich) und Martin Baturina (Dinamo Zagreb).

Stand: 27.6.2023 # Land Spiele G U V Tore TD P 1 Spanien 3 2 1 0 6:2 4 7 2 Ukraine 3 2 1 0 5:2 3 7 3 Kroatien 3 0 1 2 0:3 -3 1 4 Rumänien 3 0 1 2 0:4 -4 1

Hartes Los für Deutschland

Deutsche Fußballfans interessieren sich natürlich in erster Linie für die Gruppe C. Das deutsche Team hatte bei der Auslosung nicht gerade viel Glück, da man mit England auf einen der Topfavoriten im Teilnehmerfeld treffen wird. Wer bei einem Wettanbieter mit Curacao Lizenz wetten möchte, muss wissen, dass die beiden anderen deutschen Gruppengegner Israel und Tschechien sind. Mit dem Einzug ins Viertelfinale sollte das Team von Antonio Di Salvo jedoch keine Probleme haben. Im Kader sind nämlich einige bewährte Kräfte dabei, wie Youssoufa Moukoko (BVB), Yannik Keitel (SC Freiburg), Tom Krauß (Schalke 04) und Josha Vagnoman (HSV). Darüber hinaus wirkte das deutsche Team zuletzt sehr gut, sodass man mit Recht optimistisch sein kann. Große Erwartungen vom Turnier hat auch England. Allerdings ist das auf ganzer Linie verständlich, da man mit Spielern wie Max Aarons (Norwich City), Harvey Elliott (Liverpool) und Emile Smith Rowe (Arsenal) sicherlich über reichlich individuelle Qualität verfügt.

# Land Spiele G U V Tore TD P 1 England 3 3 0 0 6:0 6 9 2 Israel 3 1 1 1 2:3 -1 4 3 Tschechien 3 1 0 2 2:4 -2 3 4 Deutschland 3 0 1 2 2:5 -3 1

Der deutsche DFB Kader der U21:

Tor:



Noah Atubolu (SC Freiburg), Christian Früchtl (Austria Wien), Nico Mantl (Aalborg BK)

Abwehr:

Maximilian Bauer (FC Augsburg), Yann-Aurel Bisseck (Aarhus GF), Marton Dardai (Hertha BSC), Kilian Fischer (VfL Wolfsburg), Henning Matriciani (FC Schalke 04), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Tan-Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld/Sturm:

Faride Alidou (Eintracht Frankfurt), Finn Ole Becker (TSG Hoffenheim), Denis Huseinbasic (1. FC Köln), Yannik Keitel (SC Freiburg), Tom Krauß (FC Schalke 04), Eric Martel (1. FC Köln), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Jessic Ngankam (Hertha BSC), Kevin Schade (Brentford FC), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim), Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05), Noah Weißhaupt (SC Freiburg)

Zwei Turnierfavoriten in der Gruppe D

Was den Einzug ins Viertelfinale betrifft, scheint die Situation in der Gruppe D (zumindest auf Papier) klar zu sein. Der größte Favorit ist natürlich Frankreich mit Cheftrainer Sylvain Ripoli und einigen großen Talenten im Kader, wie Amine Adli (Bayer Leverkusen), Kouadio Kone (Borussia Mönchengladbach) und Illan Meslier (Leeds United). Der größte Herausforderer der Les Bleues ist Italien. Die Azzurri erwarten in erster Linie viel von den erfahrenen Spielern, wie Sandro Tonali (AC Mailand) und Nicolo Rovella (Monza). Die beiden anderen Teams in der Gruppe sollte man allerdings nicht vorzeitig abschreiben. Dabei handelt es sich nämlich um Norwegen und die Schweiz, die zweifellos in der Lage sind, die Pläne der Favoriten zu durchkreuzen.

# Land Spiele G U V Tore TD P 1 Frankreich 3 3 0 0 7:2 5 9 2 Schweiz 3 1 0 2 5:8 -3 3 3 Italien 3 1 0 2 4:5 -1 3 4 Norwegen 3 1 0 2 2:3 -1 3

TV Spielplan der U21 EM 2023

Gruppe A 21.06.2023 18:00, Pro7 Maxx Georgien 2:0 Portugal 21.06.2023 18:00, ran.de Belgien 0:0 Niederlande 24.06.2023 18:00, ran.de Georgien 2:2 Belgien 24.06.2023 18:00, Pro7 Maxx Portugal 1:1 Niederlande 27.06.2023 18:00, ran.de Niederlande 1:1 Georgien 27.06.2023 18:00, Pro7 Maxx Portugal 2:1 Belgien Gruppe B 21.06.2023 18:00, ran.de Ukraine 2:0 Kroatien 21.06.2023 20:45, Pro7 Maxx Rumänien 0:3 Spanien 24.06.2023 18:00, ran.de Rumänien 0:1 Ukraine 24.06.2023 20:45, Pro7 Maxx Spanien 1:0 Kroatien 27.06.2023 20:45, ran.de Kroatien 0:0 Rumänien 27.06.2023 20:45, Pro7 Maxx Spanien 2:2 Ukraine Gruppe C 22.06.2023 18:00, SAT1 Deutschland 1:1 Israel 22.06.2023 18:00, ran.de Tschechien 0:2 England 25.06.2023 18:00, SAT1 Tschechien 2:1 Deutschland 25.06.2023 18:00, ran.de England 2:0 Israel 28.06.2023 18:00, SAT1 England 2:0 Deutschland 28.06.2023 18:00, ran.de Israel 1:0 Tschechien Gruppe D 22.06.2023 18:00, ran.de Norwegen 1:2 Schweiz 22.06.2023 20:45, Pro7 Maxx Frankreich 2:1 Italien 25.06.2023 18:00, ran.de Schweiz 2:3 Italien 25.06.2023 20:45, Pro7 Maxx Norwegen 0:1 Frankreich 28.06.2023 20:45, Pro7 Maxx Schweiz 1:4 Frankreich 28.06.2023 20:45, Pro7 Maxx Italien 0:1 Norwegen Viertelfinale 01.07.2023 18:00 Georgien -:- Israel 01.07.2023 21:00 Spanien -:- Schweiz 02.07.2023 18:00 England -:- Portugal 02.07.2023 21:00 Frankreich -:- Ukraine Halbfinale 05.07.2023 18:00 Sieger VF 1 -:- Sieger VF 2 05.07.2023 21:00 Sieger VF 3 -:- Sieger VF 4 Finale 08.07.2023 18:00 Sieger HF 1 -:- Sieger HF 2

Die U21 EM 2023 im TV – FRee-TV Übertragung

Die deutschen EM-Spiele werden bei Sat 1 im Free-TV gezeigt, während einige andere Spiele ohne das deutsche Tam bei ProSieben MAXX zu sehen sind. Auf ran.de gibt es alle Spiele als Livestream