U 21 Fußball-Nationalmannschaft: 2 Rückkehrern & 3 Neuen gegen Nordirland & Griechenland

Die U 21 Fußball-Nationalmannschaft von Chefcoach Antonio Di Salvo geht mit einem 24 Spieler umfassenden Kader in die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland und Griechenland. Für das Heimspiel am Freitag, 27. März, im Eintracht-Stadion in Braunschweig und das Auswärtsspiel am Dienstag, 31. März, in Athen nominierte Di Salvo zwei Rückkehrer und drei Neue. Linus Gechter (Hertha BSC) und Brajan Gruda (RB Leipzig) kehren ins Aufgebot zurück, während Karim Coulibaly (SV Werder Bremen), Max Finkgräfe (RB Leipzig) und Cajetan Lenz (VfL Bochum) erstmals dabei sind. Die Partien sind live bei ProSieben MAXX und Joyn zu sehen und haben große Bedeutung für die EM-Qualifikation 2027.

Kader: Zwei Rückkehrer, drei Neulinge

Im 24-köpfigen Aufgebot stehen mit Linus Gechter und Brajan Gruda zwei bekannte Gesichter, die nach ihren Einsätzen bei Hertha BSC bzw. RB Leipzig wieder in den Kader zurückkehren. Neu im Kreis der U 21 sind die Defensivspieler Karim Coulibaly (SV Werder Bremen) und Max Finkgräfe (RB Leipzig) sowie der Offensivspieler Cajetan Lenz (VfL Bochum), die erstmals nominiert wurden. Der Übungsleiter betont, dass man überwiegend auf die bereits in den bisherigen Qualifikationsspielen eingesetzten Stammkräfte setzt und gespannt sei, wie sich die Neuen einfügen. Di Salvo sagt: „Wir freuen uns darauf, diese Spieler kennenzulernen und sind gespannt, wie sie sich im Kreis der U 21 einbringen werden.“

Fehlende Spieler und Gründe

Auf einige Akteure muss der Chefcoach verzichten: Lennart Karl fehlt, weil er eine Nominierung für die A‑Nationalmannschaft erhalten hat und damit für die U 21 nicht zur Verfügung steht. Di Salvo erklärt dazu: „Lennart zeigt bei den Bayern in der Bundesliga und Champions League starke Leistungen auf höchstem Niveau und hat sich damit diese Nominierung verdient.“ Weiterhin stehen Assan Ouedraogo (RB Leipzig) wegen Aufbautrainings und Ilyas Ansah nach Rücksprache mit Union Berlin nicht zur Verfügung.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Griechenland U21 S S S S S > 5 5 0 0 16 2 14 15 2 Deutschland U21 S N S S S > 5 4 0 1 17 4 13 12 3 Nordirland U21 U S N S N > 5 2 1 2 5 7 -2 7 4 Georgien U21 U U S N N > 5 1 2 2 7 7 0 5 5 Lettland U21 N U N N S > 5 1 1 3 2 8 -6 4 6 Malta U21 N N N N N > 5 0 0 5 0 19 -19 0

Termine, Gegner und Bedeutung für die EM-Qualifikation

Das DFB‑Team empfängt Nordirland am 27. März im Eintracht-Stadion in Braunschweig (Anstoß 18:00 Uhr) und reist anschließend am 31. März nach Athen (Anstoß 18:00 MESZ/19:00 Ortszeit). Beide Begegnungen werden live auf ProSieben MAXX und Joyn übertragen und zählen zur Qualifikation für die U 21‑EM 2027 in Albanien und Serbien. In der Qualifikationsgruppe F trifft Deutschland auf Lettland, Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta; nach fünf Spieltagen liegt die DFB-Auswahl mit 12 Punkten hinter Griechenland (15) und vor Nordirland (7) auf Platz zwei. Di Salvo macht deutlich, dass gerade die Auswärtspartie gegen den aktuellen Tabellenführer Griechenland nach der Hinspielniederlage besondere Bedeutung hat und das Ziel lautet, beide Spiele zu gewinnen, um eine starke Ausgangsposition für den Herbst zu schaffen.