Fußball heute im TV: Wer überträgt SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Free-TV?

Vizemeister zu Gast an der Weser: Werder Bremen empfängt am letzten Spieltag Borussia Dortmund. Auch wenn es sportlich um nichts mehr geht, wollen viele Fans das Saisonfinale live verfolgen. Wer überträgt Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Fernsehen, und gibt es die Partie im Free-TV? Hier ist der komplette Überblick.

Bundesliga SV Werder Bremen - - Borussia Dortmund

Fábio Silva von Borussia Dortmund kämpft um den Ball im Bundesliga-Spiel. (Leon Kügeler / Getty Images Europe via Getty Images)

Wer überträgt Werder Bremen gegen Borussia Dortmund live im TV?

Das Spiel SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund wird am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr angepfiffen. Live übertragen wird die Partie exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky. Wer das Spiel in voller Länge sehen will, benötigt ein Sky-Abonnement oder das Streamingangebot WOW. Über die App Sky Go lässt sich Werder Bremen gegen Borussia Dortmund zusätzlich mobil auf Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen. Eine kostenlose Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht.

Läuft Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Free-TV?

Wer Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Free-TV sehen möchte, wird enttäuscht: Eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist nicht vorgesehen. Die Bundesliga-Rechte für die Samstagsspiele liegen exklusiv bei Sky. Kostenlos zu sehen sind am Samstagabend lediglich die Höhepunkte: Die ARD fasst in der Sportschau ab dem frühen Abend alle Spiele des 34. Spieltags zusammen. Die einzige Möglichkeit, Werder Bremen gegen Borussia Dortmund in voller Länge und live zu erleben, führt also über Sky oder den hauseigenen Streamingdienst WOW.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 34 | - 15:30 SV Werder Bremen N S U N N - : - Borussia Dortmund N N S N S Tage Stunden Minuten Sekunden

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Darum geht es

Tabellarisch geht es in diesem Spiel um nichts mehr. Werder Bremen hat mit 32 Punkten auf Platz 15 den Klassenerhalt sicher, sechs Punkte trennen die Grün-Weißen von der Abstiegszone. Borussia Dortmund hat als Vizemeister mit 70 Punkten die Champions League gebucht. Was bleibt, ist ein Fußballnachmittag ohne Rechenspiele: zwei Traditionsklubs, ein volles Weserstadion und zwei Mannschaften, die völlig befreit aufspielen können.

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Alle Details zur Begegnung, die voraussichtlichen Aufstellungen und den kompletten Spielverlauf findest du auf unserer Spielseite zu Werder Bremen gegen Borussia Dortmund.

Anstoß, Stadion und die Sky-Konferenz

Angepfiffen wird Werder Bremen gegen Borussia Dortmund am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr im wohninvest Weserstadion in Bremen. Der 34. Spieltag ist der traditionelle Konferenz-Spieltag: Alle neun Bundesliga-Partien starten zur exakt selben Zeit. Sky bündelt sie in der bekannten Bundesliga-Konferenz und schaltet live zwischen den Stadien hin und her, sobald irgendwo eine Entscheidung fällt. Gerade an diesem Finaltag, an dem das enge Rennen um die Champions League und der dramatische Abstiegskampf parallel entschieden werden, ist die Konferenz die beste Wahl, um keine Sekunde zu verpassen. Werder Bremen gegen Borussia Dortmund ist Teil dieses großen Saisonfinales.