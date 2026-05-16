Fußball heute im TV: Wer überträgt 1. FC Union Berlin gegen FC Augsburg im Free-TV?

Augsburg träumt von Europa, Union verabschiedet seine Trainerin: Das Spiel 1. FC Union Berlin gegen FC Augsburg hat am letzten Spieltag mehr zu bieten als gedacht. Bevor es an der Alten Försterei losgeht, klären wir die wichtigste Frage: Wer überträgt Union gegen Augsburg live im TV, und ist die Partie im Free-TV zu sehen?

Bundesliga 1. FC Union Berlin - - FC Augsburg

Union-Berlin-Cheftrainerin Marie-Louise Eta bejubelt einen Auswärtssieg ihres Teams. (Alex Grimm / Getty Images Europe via Getty Images)

Wer überträgt Union Berlin gegen FC Augsburg live im TV?

Das Spiel 1. FC Union Berlin gegen FC Augsburg wird am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr angepfiffen. Live übertragen wird die Partie exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky. Wer das Spiel in voller Länge sehen will, benötigt ein Sky-Abonnement oder das Streamingangebot WOW. Über die App Sky Go lässt sich Union Berlin gegen FC Augsburg zusätzlich mobil auf Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen. Eine kostenlose Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht.

Läuft Union Berlin gegen FC Augsburg im Free-TV?

Wer Union Berlin gegen FC Augsburg im Free-TV sehen möchte, wird enttäuscht: Eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist nicht vorgesehen. Die Bundesliga-Rechte für die Samstagsspiele liegen exklusiv bei Sky. Kostenlos zu sehen sind am Samstagabend lediglich die Höhepunkte: Die ARD fasst in der Sportschau ab dem frühen Abend alle Spiele des 34. Spieltags zusammen. Die einzige Möglichkeit, Union Berlin gegen FC Augsburg in voller Länge und live zu erleben, führt also über Sky oder den hauseigenen Streamingdienst WOW.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 34 | Stadion An der Alten Försterei | - 15:30 1. FC Union Berlin N N N U S - : - FC Augsburg U S U S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Union Berlin gegen FC Augsburg: Darum geht es

Der FC Augsburg greift nach Europa. Mit 43 Punkten auf Platz 9 ist der FCA mitten im Rennen um die UEFA Conference League, nur einen Punkt hinter dem Siebten Freiburg. Auf beiden Bänken sitzen besondere Trainer: Bei Union Berlin verabschiedet sich mit Marie-Louise Eta die erste Cheftrainerin der Männer-Bundesliga, die danach planmäßig zum Frauenteam wechselt. Bei Augsburg sitzt mit Manuel Baum der frisch gekürte Trainer des Jahres, aus dessen Interimslösung die Wunschlösung geworden ist. Union Berlin selbst hat als Tabellenzwölfter den Klassenerhalt sicher.

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Alle Details zur Begegnung, die voraussichtlichen Aufstellungen und den kompletten Spielverlauf findest du auf unserer Spielseite zu Union Berlin gegen FC Augsburg.

Anstoß, Stadion und die Sky-Konferenz

Angepfiffen wird Union Berlin gegen FC Augsburg am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin. Der 34. Spieltag ist der traditionelle Konferenz-Spieltag: Alle neun Bundesliga-Partien starten zur exakt selben Zeit. Sky bündelt sie in der bekannten Bundesliga-Konferenz und schaltet live zwischen den Stadien hin und her, sobald irgendwo eine Entscheidung fällt. Gerade an diesem Finaltag, an dem das enge Rennen um die Champions League und der dramatische Abstiegskampf parallel entschieden werden, ist die Konferenz die beste Wahl, um keine Sekunde zu verpassen. Union Berlin gegen FC Augsburg ist Teil dieses großen Saisonfinales.