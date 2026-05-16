Fußball heute im TV: Wer zeigt FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg im Free-TV?

Mehr Dramatik geht am letzten Spieltag kaum: Im direkten Duell FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg entscheidet sich, wer in der Bundesliga bleibt und wer den bitteren Gang ins Unterhaus antreten muss. Ein Spiel mit Endspielcharakter, das niemand verpassen will. Wer überträgt St. Pauli gegen Wolfsburg im Fernsehen, und läuft das Endspiel im Free-TV? Alle Infos zur Übertragung.

Bundesliga FC St. Pauli - - VfL Wolfsburg

Conor Metcalfe vom FC St. Pauli nach dem Schlusspfiff im Millerntor-Stadion. (Maja Hitij / Getty Images Europe via Getty Images)

Wer überträgt FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg live im TV?

Das Spiel FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg wird am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr angepfiffen. Live übertragen wird die Partie exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky. Wer das Spiel in voller Länge sehen will, benötigt ein Sky-Abonnement oder das Streamingangebot WOW. Über die App Sky Go lässt sich FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg zusätzlich mobil auf Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen. Eine kostenlose Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht.

Läuft FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg im Free-TV?

Wer FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg im Free-TV sehen möchte, wird enttäuscht: Eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist nicht vorgesehen. Die Bundesliga-Rechte für die Samstagsspiele liegen exklusiv bei Sky. Kostenlos zu sehen sind am Samstagabend lediglich die Höhepunkte: Die ARD fasst in der Sportschau ab dem frühen Abend alle Spiele des 34. Spieltags zusammen. Die einzige Möglichkeit, FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg in voller Länge und live zu erleben, führt also über Sky oder den hauseigenen Streamingdienst WOW.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 34 | Millerntor-Stadion | - 15:30 FC St. Pauli N U N N N - : - VfL Wolfsburg N S U U N Tage Stunden Minuten Sekunden

FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg: Darum geht es

Es ist das dramatischste Spiel des Spieltags. FC St. Pauli und VfL Wolfsburg stehen beide bei 26 Punkten, beide auf einem Abstiegsplatz, beide mit der nackten Angst vor der Zweiten Liga. Im direkten Duell auf dem Millerntor geht es um den nackten Verbleib in der Bundesliga. St. Pauli braucht den Sieg und zusätzlich Schützenhilfe aus Heidenheim. Wolfsburg, der Deutsche Meister von 2009, kann mit drei Punkten zumindest den Relegationsplatz sichern. Ein Endspiel, wie es der Fußball nicht spannender schreiben kann.

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Alle Details zur Begegnung, die voraussichtlichen Aufstellungen und den kompletten Spielverlauf findest du auf unserer Spielseite zu FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg.

Anstoß, Stadion und die Sky-Konferenz

Angepfiffen wird FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg. Der 34. Spieltag ist der traditionelle Konferenz-Spieltag: Alle neun Bundesliga-Partien starten zur exakt selben Zeit. Sky bündelt sie in der bekannten Bundesliga-Konferenz und schaltet live zwischen den Stadien hin und her, sobald irgendwo eine Entscheidung fällt. Gerade an diesem Finaltag, an dem das enge Rennen um die Champions League und der dramatische Abstiegskampf parallel entschieden werden, ist die Konferenz die beste Wahl, um keine Sekunde zu verpassen. FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg ist Teil dieses großen Saisonfinales.