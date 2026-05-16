Fußball heute im TV: Wer zeigt Bayer 04 Leverkusen gegen Hamburger SV im Free-TV?

Saisonkehraus in der BayArena: Bayer 04 Leverkusen bittet zum letzten Auftritt des Jahres den Hamburger SV zum Tanz. Für Anhänger beider Lager geht es vor allem darum, den Abschluss der Spielzeit gemeinsam zu erleben. Doch bevor der Ball rollt, bleibt eine Frage offen: Wer überträgt Leverkusen gegen den HSV live im Fernsehen, und ist das Spiel im Free-TV zu sehen?

Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - - Hamburger SV

Spieler des Hamburger SV bejubeln einen Treffer. (© AFP)

Wer überträgt Bayer Leverkusen gegen Hamburger SV live im TV?

Das Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen Hamburger SV wird am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr angepfiffen. Live übertragen wird die Partie exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky. Wer das Spiel in voller Länge sehen will, benötigt ein Sky-Abonnement oder das Streamingangebot WOW. Über die App Sky Go lässt sich Bayer Leverkusen gegen Hamburger SV zusätzlich mobil auf Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen. Eine kostenlose Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht.

Läuft Bayer Leverkusen gegen Hamburger SV im Free-TV?

Wer Bayer Leverkusen gegen Hamburger SV im Free-TV sehen möchte, wird enttäuscht: Eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist nicht vorgesehen. Die Bundesliga-Rechte für die Samstagsspiele liegen exklusiv bei Sky. Kostenlos zu sehen sind am Samstagabend lediglich die Höhepunkte: Die ARD fasst in der Sportschau ab dem frühen Abend alle Spiele des 34. Spieltags zusammen. Die einzige Möglichkeit, Bayer Leverkusen gegen Hamburger SV in voller Länge und live zu erleben, führt also über Sky oder den hauseigenen Streamingdienst WOW.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 34 | BayArena | - 15:30 Bayer 04 Leverkusen N N S S N - : - Hamburger SV N N N S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Bayer Leverkusen gegen Hamburger SV: Darum geht es

Sportlich steht in diesem Spiel nichts mehr auf dem Spiel, dafür liegt eine besondere Stimmung über der BayArena. Bayer 04 Leverkusen hat als Tabellensechster mit 58 Punkten die Europa League sicher. Der Hamburger SV hat seine erste Saison nach der Rückkehr ins Oberhaus mit Platz 11 und 37 Punkten souverän gemeistert. Sieben Jahre lang war der einstige Bundesliga-Dino in der Zweiten Liga verschwunden. Für den HSV und seine mitgereisten Fans ist allein die Rückkehr ein Grund zum Feiern.

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Alle Details zur Begegnung, die voraussichtlichen Aufstellungen und den kompletten Spielverlauf findest du auf unserer Spielseite zu Bayer Leverkusen gegen Hamburger SV.

Anstoß, Stadion und die Sky-Konferenz

Angepfiffen wird Bayer Leverkusen gegen Hamburger SV am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr in der BayArena in Leverkusen. Der 34. Spieltag ist der traditionelle Konferenz-Spieltag: Alle neun Bundesliga-Partien starten zur exakt selben Zeit. Sky bündelt sie in der bekannten Bundesliga-Konferenz und schaltet live zwischen den Stadien hin und her, sobald irgendwo eine Entscheidung fällt. Gerade an diesem Finaltag, an dem das enge Rennen um die Champions League und der dramatische Abstiegskampf parallel entschieden werden, ist die Konferenz die beste Wahl, um keine Sekunde zu verpassen. Bayer Leverkusen gegen Hamburger SV ist Teil dieses großen Saisonfinales.