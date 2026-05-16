Fußball heute im TV: Wer überträgt 1. FC Heidenheim gegen 1. FSV Mainz 05 im Free-TV?

Endspiel um den Klassenerhalt: Der 1. FC Heidenheim empfängt 1. FSV Mainz 05 und kämpft um das nackte Bundesliga-Überleben. Ein Drama, das viele live miterleben wollen. Wer überträgt Heidenheim gegen Mainz im Fernsehen, und läuft das Abstiegsendspiel im Free-TV? Der Überblick zur Übertragung.

Bundesliga 1. FC Heidenheim - - 1. FSV Mainz 05

Jan Schöppner vom 1. FC Heidenheim bejubelt einen Treffer mit seinen Mitspielern. (Lars Baron / Getty Images)

Wer überträgt 1. FC Heidenheim gegen Mainz 05 live im TV?

Das Spiel 1. FC Heidenheim gegen 1. FSV Mainz 05 wird am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr angepfiffen. Live übertragen wird die Partie exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky. Wer das Spiel in voller Länge sehen will, benötigt ein Sky-Abonnement oder das Streamingangebot WOW. Über die App Sky Go lässt sich 1. FC Heidenheim gegen Mainz 05 zusätzlich mobil auf Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen. Eine kostenlose Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht.

Läuft 1. FC Heidenheim gegen Mainz 05 im Free-TV?

Wer 1. FC Heidenheim gegen Mainz 05 im Free-TV sehen möchte, wird enttäuscht: Eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist nicht vorgesehen. Die Bundesliga-Rechte für die Samstagsspiele liegen exklusiv bei Sky. Kostenlos zu sehen sind am Samstagabend lediglich die Höhepunkte: Die ARD fasst in der Sportschau ab dem frühen Abend alle Spiele des 34. Spieltags zusammen. Die einzige Möglichkeit, 1. FC Heidenheim gegen Mainz 05 in voller Länge und live zu erleben, führt also über Sky oder den hauseigenen Streamingdienst WOW.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 34 | Voith-Arena | - 15:30 1. FC Heidenheim S N S U S - : - 1. FSV Mainz 05 N U N S N Tage Stunden Minuten Sekunden

1. FC Heidenheim gegen Mainz 05: Darum geht es

Für den 1. FC Heidenheim ist es ein Endspiel um den Klassenerhalt. Mit 26 Punkten steht der FCH auf Platz 17, punktgleich mit Wolfsburg und St. Pauli. Heidenheim muss gegen Mainz gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe aus Hamburg hoffen, wo St. Pauli und Wolfsburg direkt aufeinandertreffen. Mainz 05 reist mit 37 Punkten und ohne jeden Druck an, was die Aufgabe für die Gastgeber nicht leichter macht. Die Voith-Arena, dieser kleine, steile Hexenkessel, wird beben.

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Alle Details zur Begegnung, die voraussichtlichen Aufstellungen und den kompletten Spielverlauf findest du auf unserer Spielseite zu 1. FC Heidenheim gegen Mainz 05.

Anstoß, Stadion und die Sky-Konferenz

Angepfiffen wird 1. FC Heidenheim gegen Mainz 05 am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim. Der 34. Spieltag ist der traditionelle Konferenz-Spieltag: Alle neun Bundesliga-Partien starten zur exakt selben Zeit. Sky bündelt sie in der bekannten Bundesliga-Konferenz und schaltet live zwischen den Stadien hin und her, sobald irgendwo eine Entscheidung fällt. Gerade an diesem Finaltag, an dem das enge Rennen um die Champions League und der dramatische Abstiegskampf parallel entschieden werden, ist die Konferenz die beste Wahl, um keine Sekunde zu verpassen. 1. FC Heidenheim gegen Mainz 05 ist Teil dieses großen Saisonfinales.