Fußball heute im TV: Wer überträgt Borussia Mönchengladbach gegen TSG 1899 Hoffenheim im Free-TV?

Es geht um die Champions League: Die TSG 1899 Hoffenheim kämpft am letzten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach um den Sprung auf Platz 4. Ein Spiel mit großer Brisanz, das viele live sehen wollen. Wer überträgt Gladbach gegen Hoffenheim im TV, und läuft die Partie im Free-TV? Alle Infos zur Übertragung.

Bundesliga Borussia Mönchengladbach - - TSG 1899 Hoffenheim

Andrej Kramaric von der TSG 1899 Hoffenheim bejubelt einen Treffer. (Christian Kaspar-Bartke / Getty Images Europe via Getty Images)

Wer überträgt Mönchengladbach gegen Hoffenheim live im TV?

Das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen TSG 1899 Hoffenheim wird am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr angepfiffen. Live übertragen wird die Partie exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky. Wer das Spiel in voller Länge sehen will, benötigt ein Sky-Abonnement oder das Streamingangebot WOW. Über die App Sky Go lässt sich Mönchengladbach gegen Hoffenheim zusätzlich mobil auf Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen. Eine kostenlose Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht.

Läuft Mönchengladbach gegen Hoffenheim im Free-TV?

Wer Mönchengladbach gegen Hoffenheim im Free-TV sehen möchte, wird enttäuscht: Eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist nicht vorgesehen. Die Bundesliga-Rechte für die Samstagsspiele liegen exklusiv bei Sky. Kostenlos zu sehen sind am Samstagabend lediglich die Höhepunkte: Die ARD fasst in der Sportschau ab dem frühen Abend alle Spiele des 34. Spieltags zusammen. Die einzige Möglichkeit, Mönchengladbach gegen Hoffenheim in voller Länge und live zu erleben, führt also über Sky oder den hauseigenen Streamingdienst WOW.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 34 | BORUSSIA-PARK | - 15:30 Borussia Mönchengladbach N U U S N - : - TSG 1899 Hoffenheim U S S U S Tage Stunden Minuten Sekunden

Mönchengladbach gegen Hoffenheim: Darum geht es

Für die TSG 1899 Hoffenheim geht es um den Traum Champions League. Mit 61 Punkten ist die TSG punktgleich mit dem Vierten VfB Stuttgart, nur die Tordifferenz trennt die beiden Teams. Hoffenheim muss in Mönchengladbach gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass Stuttgart parallel in Frankfurt patzt. Es ist ein Fernduell über zwei Stadien, entschieden in einer einzigen Konferenz. Borussia Mönchengladbach hat mit 35 Punkten auf Platz 13 nichts mehr zu gewinnen, könnte für Hoffenheim aber zum unangenehmen Spielverderber werden.

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Alle Details zur Begegnung, die voraussichtlichen Aufstellungen und den kompletten Spielverlauf findest du auf unserer Spielseite zu Mönchengladbach gegen Hoffenheim.

Anstoß, Stadion und die Sky-Konferenz

Angepfiffen wird Mönchengladbach gegen Hoffenheim am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach. Der 34. Spieltag ist der traditionelle Konferenz-Spieltag: Alle neun Bundesliga-Partien starten zur exakt selben Zeit. Sky bündelt sie in der bekannten Bundesliga-Konferenz und schaltet live zwischen den Stadien hin und her, sobald irgendwo eine Entscheidung fällt. Gerade an diesem Finaltag, an dem das enge Rennen um die Champions League und der dramatische Abstiegskampf parallel entschieden werden, ist die Konferenz die beste Wahl, um keine Sekunde zu verpassen. Mönchengladbach gegen Hoffenheim ist Teil dieses großen Saisonfinales.