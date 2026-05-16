Fußball heute im TV: Wer überträgt SC Freiburg gegen RB Leipzig im Free-TV?

Es geht um Europa: Am letzten Spieltag empfängt der SC Freiburg RB Leipzig, und für die Breisgauer steht der Einzug in die Conference League auf dem Spiel. Bevor es im Europa-Park Stadion ernst wird, klären wir die wichtigste Frage für alle Fans vor dem Fernseher: Wer überträgt Freiburg gegen Leipzig live im TV, und ist das Spiel im Free-TV zu sehen?

Bundesliga SC Freiburg - - RB Leipzig

Matthias Ginter bejubelt seinen Treffer für den SC Freiburg im Europa-Park Stadion. (Daniela Porcelli / Getty Images Europe via Getty Images)

Wer überträgt SC Freiburg gegen RB Leipzig live im TV?

Das Spiel SC Freiburg gegen RB Leipzig wird am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr angepfiffen. Live übertragen wird die Partie exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky. Wer das Spiel in voller Länge sehen will, benötigt ein Sky-Abonnement oder das Streamingangebot WOW. Über die App Sky Go lässt sich SC Freiburg gegen RB Leipzig zusätzlich mobil auf Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen. Eine kostenlose Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht.

Läuft SC Freiburg gegen RB Leipzig im Free-TV?

Wer SC Freiburg gegen RB Leipzig im Free-TV sehen möchte, wird enttäuscht: Eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist nicht vorgesehen. Die Bundesliga-Rechte für die Samstagsspiele liegen exklusiv bei Sky. Kostenlos zu sehen sind am Samstagabend lediglich die Höhepunkte: Die ARD fasst in der Sportschau ab dem frühen Abend alle Spiele des 34. Spieltags zusammen. Die einzige Möglichkeit, SC Freiburg gegen RB Leipzig in voller Länge und live zu erleben, führt also über Sky oder den hauseigenen Streamingdienst WOW.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 34 | Europa-Park Stadion | - 15:30 SC Freiburg N N U S N - : - RB Leipzig S S S N S Tage Stunden Minuten Sekunden

SC Freiburg gegen RB Leipzig: Darum geht es

Für den SC Freiburg geht es um Europa. Mit 44 Punkten auf Platz 7 steht der Sport-Club mitten im Kampf um die UEFA Conference League. Ein Heimsieg gegen Leipzig wäre der wichtigste Schritt, doch Freiburg ist auf Schützenhilfe angewiesen: Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg, beide mit 43 Punkten, lauern direkt dahinter. RB Leipzig hat als gesicherter Champions-League-Dritter nichts mehr zu verlieren und kann genau deshalb befreit aufspielen. Ein Nachmittag zum Zittern im ausverkauften Europa-Park Stadion.

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Alle Details zur Begegnung, die voraussichtlichen Aufstellungen und den kompletten Spielverlauf findest du auf unserer Spielseite zu SC Freiburg gegen RB Leipzig.

Anstoß, Stadion und die Sky-Konferenz

Angepfiffen wird SC Freiburg gegen RB Leipzig am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion in Freiburg. Der 34. Spieltag ist der traditionelle Konferenz-Spieltag: Alle neun Bundesliga-Partien starten zur exakt selben Zeit. Sky bündelt sie in der bekannten Bundesliga-Konferenz und schaltet live zwischen den Stadien hin und her, sobald irgendwo eine Entscheidung fällt. Gerade an diesem Finaltag, an dem das enge Rennen um die Champions League und der dramatische Abstiegskampf parallel entschieden werden, ist die Konferenz die beste Wahl, um keine Sekunde zu verpassen. SC Freiburg gegen RB Leipzig ist Teil dieses großen Saisonfinales.